Michelin'in yaz kampanyası 30 Haziran'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran'a kadar 300 TL'ye varan araç bakım ve servis imkanı sağlıyor.



Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirketin sunduğu yaz kampanyasında son günlere yaklaşıldı.

Michelin'den tek seferde 4 adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran 2019'a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15” binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler, yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.



Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.