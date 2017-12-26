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Michelin'e sürdürülebilirlik ödülü

- Michelin, 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri'nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı

26 Aralık 2017 Salı 12:12
Michelin'e sürdürülebilirlik ödülü
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İSTANBUL (AA) - Michelin, 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 16 kategoride dağıtılan 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, Avrupa çapında ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde "Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Michelin, 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 16 kategoride dağıtılan 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Ağır vasıta lastikleri segmentinde enerji verimliliğiyle maksimum performans sağlayan MICHELIN X MULTI ENERGY, karbondioksit emisyonunu azaltarak verimliliği artıran çevreye duyarlı performansı ile dikkati çekiyor.

MICHELIN X MULTI serisine kıyasla daha düşük yuvarlanma direncine sahip olan MICHELIN X MULTI ENERGY, daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor ve daha iyi çekiş gücü sunuyor. Yüksek kilometre performansıyla da fark yaratan lastikler 315/70 R 22.5 ebatlarıyla Nisan 2018’de satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
MICHELINÖdül
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