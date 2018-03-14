MediaMarkt'tan Türkiye'ye bu yıl 95 milyon liralık mağaza yatırımı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "2018 senesine çok hazırlıklı ve iddialı başladık. Bu sene Türkiye'de 95 milyon liralık yatırımla 20'nin üzerinde mağaza açacağız." dedi.

MediaMarkt'ın Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri Yenal Gökyıldırım'ın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Elektronik perakende sektöründe, Türkiye'de 2017 yılında 54 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşıldığını anımsatan Gökyıldırım, grubun global ölçekte Türkiye'ye önem verdiğini söyledi.

Gökyıldırım, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de devam edeceği büyümesiyle çok daha önemli bir pazar olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye 2020'lere gittiğimizde grubumuz için Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olacak. Türkiye, 2018 yılında 20'nin üzerindeki mağaza yatırımı ile MediaMarkt'ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında çok daha fazla yatırım payı alıyor. Buradaki faaliyetlerimizi büyütmek için de uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 30 ay boyunca Türkiye'nin hem en istikrarlı hem de en hızlı büyüyen perakendecisi olmayı başardık. Yine geçtiğimiz 30 ay ciromuzu iki katına çıkardık. Online'da yüzde 30 büyüyerek, hem online tarafı hem de toplu tarafı oldukça kuvvetli hale getirdik.

Müşteri memnuniyetimizi geçtiğimiz 2 yılda 2 katına çıkardık, son 30 ayda mağaza sayımızı yüzde 50 artırarak pek çok yerde çok daha fazla müşteriye ulaştık. Şu an yıllık 150 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. 2018 senesine çok hazırlıklı ve iddialı başladık. Bu sene Türkiye'de 95 milyon liralık yatırımla 20'nin üzerinde mağaza açacağız. Bunun dışındaki yatırımlarımız da devam ediyor olacak."





- "2017'de pazarın iki katından fazla büyüdük"





Yenal Gökyıldırım, geçtiğimiz 3 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinin pazar liderliği olduğunu anımsatan Gökyıldırım, "2018 ve 2019 yıllarında en çok tercih edilen olmak için, çoklu kanal altyapımızı kurarak, 2020 senesinde açık ara perakende liderliğine kavuşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökyıldırım, müşteri memnuniyetini merkeze koyduklarının altını çizerek, 2017 senesinde pazarın 2 katından fazla büyüdüklerini söyledi. Büyümeyi sadece yeni mağaza açarak yapmadıklarını belirten Gökyıldırım, mevcut mağazaları da hızlı şekilde büyüttüklerini aktardı.

Geçtiğimiz 30 ay boyunca sürekli olarak pazarın iki katı büyüdüklerine dikkati çeken Gökyıldırım, şunları söyledi:

"Bir ya da iki kategoriyi değil, bütün kategorilerimizi büyüttük, her ayağı sağlam bir iş inşa ediyoruz. Müşteri memnuniyeti merkezimizde geçtiğimiz dönem gizli müşteri notumuzu iki katına çıkardık. Net tavsiye skorumuz da iki katına çıktı. Bizden alışveriş yapanların yarısından fazlası artık bizi çevrelerine tavsiye ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 12 ayda 12 yeni mağaza açtık. Önümüzdeki hafta itibarıyla 62'ye ulaşacak mağaza sayımız ve 150 bin metrekare satış alanıyla Türkiye'de şu an metrekarede lider elektronik perakendecisiyiz."





- "Önümüzdeki dönemde yeni nesil perakendecilik trendleri etrafında çalışacağız"





Yaptıkları diğer çalışmalar da hakkında bilgi veren Gökyıldırım, şu an ellerinde 3 milyonun üzerinde izinli müşteri bilgisi olduğunu, kontrollü şekilde iletişimi yürütmek için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de gelecek dönemde hızlı şekilde büyümesi beklenen oyun pazarına ayrı önem verdiklerini bildiren Gökyıldırım, bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gökyıldırım, alternatif alışveriş deneyimleri ve teslimat şekilleri hakkında dünyada ve şirket bünyesinde yapılan faaliyetlere de değinerek önümüzdeki dönemde yeni nesil perakendecilik trendleri etrafında çalışacaklarını kaydetti.

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökyıldırım, 95 milyon liralık yatırımın tamamının mağaza yatırımı olduğunu, bunun yanı sıra diğer alanlara yatırımlarının da devam edeceğini bildirdi.

Grup bünyesinde online'dan satış payının yüzde 9'larda olduğunu aktaran Gökyıldırım, Türkiye'de de ortalamanın benzer seviyelerde olduğunu aktardı.

Gökyıldırım, "2017 yılında biz pazarın 2 katından fazla, yüzde 30 seviyesinde büyüdük. Önümüzdeki dönem bu büyümeyi devam ettirmek için her türlü hazırlığı yapıyoruz." dedi.

MediaMarkt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla toplantıya katılan gazetecilerin her biri adına, bir kız çocuğunun 1 yıl boyunca eğitimini üstlendiğini de duyurdu.