Mama makineleri İstanbul'da yaygınlaşıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları aç kalmasın diye geliştirdikleri mama makineleri İstanbul genelinde yaygınlaşıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası önüne yerleştirilen ilk makinenin ardından Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarını beslemek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Yarını Kodlayanlar projesi katılımcısı çocukların geleceğin dili kodlamayı sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kullandıklarını belirtti.

Süel, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında verdiğimiz kodlama eğitimlerinde çocuklarımız programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebiliyor. Projemize Kayseri’den katılan çocuklarımız, sokaktaki hayvanlara herkes yardım edebilsin, sokak hayvanları mamaya her an kolaylıkla erişebilsin diye kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiler, biz de bu fikri hayata geçirdik. #BuMamaBenden etiketli atılan tweet ile çalışacak şekilde kodlanan ilk makineyi, pilot olarak seçtiğimiz Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazamızın önüne kurduk.

Çocuklarımızın öğrendikleri kodlamayı böyle hayata değer katan bir fikir için kullanmaları mutluluk ve gurur verici. İlk mama makinemiz o kadar büyük ilgi gördü ki 250 binden fazla tweet atıldı. Şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 mağazamızın önüne daha mama makineleri kurduk. Projeyi İstanbul dışına da yaygınlaştırmak istiyoruz."