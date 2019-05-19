Lazer silahına hava savunma görevi

ANKARA(AA) - Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları lazer silah çalışmalarını Hava Savunma Lazer Sistemi'ne dönüştürmek için güçlerini birleştirdi.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, kümelenme üyeleri ASELSAN, ROKETSAN, ERMAKSAN, SAVER, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Gebze Teknik Üniversitesi ile oluşturulan konsorsiyum, Lazer Hava Savunma Sistemleri başlıklı proje geliştirdi. Projenin TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.

Dünyada lazer sistemlerine yönelik çalışmalar üç kategoride yürütülüyor. Mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı başta olmak üzere her türlü patlayıcı ve şüpheli madde imha sistemlerine yönelik olarak zırhlı insanlı araç veya insansız kara aracı üzerine entegre 1-3 kW gücünde çalışmalar bulunuyor.

Drone imha sistemleri için mobil veya sabit platformlara entegre 2-5 kW gücünde çözümler geliştiriliyor.

Hava savunma sistemleri kapsamında ise genellikle insansız C-RAM/top, havan ve roketlere karşı, sabit veya mobil sistemlere entegre, 20-100 kW gücünde çözümler üzerinde çalışılıyor.

Proje kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen Yüksek Güçlü Lazer (YGL) Projesi çıktısı 20 kW (4x5 kW) lazer kaynağı, adaptif odaklayıcı ve hedef takip sistemi, konsorsiyum vasıtasıyla gemi ve kara platformlarına sistem olarak adapte edilecek ve top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi geliştirilecek.

Havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roket tehdidinin bertaraf edilmesinde son dönemde en etkin çözüm olarak lazer sistemler öne çıkıyor. Özellikle son 10 yılda lazer sistemlerinin bazı zafiyetleri (hedef takibi, güç ve odaklama ve benzeri) giderilerek hava tehdidine yönelik bir seçenek oluşturuldu.

Gelişmiş teknoloji ve savunma sanayisine sahip ülkeler lazer sistemleri çalışmalarına ağırlık veriyor.Hassas takip ve imha yeteneği

Hava Savunma Lazer Sistemi, füze ve namlulu hava sistemlerinin maliyet etkin veya etkili olmadığı tehditlere karşı yüksek güçlü lazer rezanatörü (20-60 kW), yüksek lazer gücünü odaklayabilecek adaftif lazer teleskopu, hedef takip sistemi, komuta kontrol sistemi ve alt sistemler gibi bileşenlerden oluşacak. Sistem, mevcut kara ve deniz platformlarına entegre şekilde çalışacak.

Sistem, havadan yere atılan mühimmat ile top, havan ve roket tehdidine karşı hedefe gerekli hassasiyette yönlenecek, takip edecek ve uygun menzilde (hedef 3 kilometre) angaje olarak hedefi imha edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri hava savunma birlikleri ve muharip gemiler için ortaya konulacak çözümler, MİLGEM ve envanterdeki muharip gemiler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin kritik tesis, üs ve limanları, sivil tesis ve kritik yapılar ile sınır bölgelerinde kullanılacak.

Kapsamlı iş bölümü

Hava Savunma Lazer Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nde her türlü lazer silah sisteminin lazer kaynakları (20-60 kW) mevcut olan yatırım kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi açısından ERMAKSAN tarafından üretilecek.

Hedef takip sistemi, kara ve deniz platformlarına entegrasyon ve sistem ana entegrasyonu ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yapılacak.

TÜBİTAK BİLGEM'in Ar-Ge desteği devam ederken, Gebze Teknik Üniversitesi de akademik danışmanlık desteği sağlayacak.

Projenin askeri konsept danışmanlığını ise SAVER AŞ yapacak.