KYSD Yönetim Kurulu Başkanı Özpehlivan: Organizasyonumuz yeni moda trendlerine yön verecek'

İSTANBUL (AA) - Wow Airport Otel Convention Center'de 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek 3. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon Etkinliği'ne 70 firma katılacak. Etkinlikte, yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlanacak.

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, etkinliğin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin yan sanayi sektörünün gelecek projeksiyonuna yön vermesi adına kurgulanan etkinlik çerçevesinde, sektörde faaliyet gösteren yan sanayi firmalarının, açacakları stantlarda ürünlerini sergileme imkanı bulacağını söyledi.

Özpehlivan, "Böylece tekstil sektörünün diğer bir kolu olan hazır giyim firmaları, bu organizasyonla en yeni trendleri ve inovatif tekstil aksesuarlarını birebir görme şansını yakalayacak." dedi.

KYSD önderliğinde gerçekleştirilecek bu organizasyonla, gerek hazır giyim gerekse de yan sanayi sektörünün büyük bir ivme yakalamasının hedeflendiğini bildirdi.

Özpehlivan, her sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyimde de, negatif ekonomik hareketlilikten en az seviyede etkilenmek ve olağan dışı dönemleri minimum düzeyde kayıplarla atlatmak için markalaşma ve Ar-Ge'ye gereken önemin verilmesi gerektiğini, bu kapsamda çalışmalar yapan KYSD'nin, bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği etkinlikle sektörün gelişimini sürdürülebilir kılmayı amaçladığını kaydetti.

"En keyifli ve en yeni aksesuarlar bir arada olacak"

Murat Özpehlivan, 25-26 Eylül'deki etkinliğin en önemli ayağını B2B görüşmelerinin oluşturacağını, etkinliğe 70 firmanın katılacağını, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ve alıcının da etkinlikte ağırlanacağını aktardı.

Etkinlikte, 2019 yılı Aksesuar Trend ve İnovasyon Sergisi'nin de yer alacağını belirten Özpehlivan, burada askı, astar, dar dokuma, düğme, etiket, fermuar, iplik, tela ve kapitone gibi ürünlerin sergileneceğini bildirdi.

Özpehlivan, "Okan Üniversitesi moda tasarımı bölümünün yine bu ürünleri kullanarak tasarladığı konsept defile, nostaljik dikiş makinelerinden oluşan sergi ve sürpriz sunumlardan oluşan etkinlik içeriği ile 3. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon, 2018 yılına damgasını vuracak. En keyifli ve en yeni aksesuarlar bir arada olacak." dedi.

"Dünyada alanında tek olma özelliği taşıyor"

KYSD Yönetim Kurulu Başkanı Özpehlivan, etkinliğin, dünyada alanında tek olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca etkinlik, sektörün birliğini ve gücünü göstermesi bakımından da oldukça önem arz ediyor. Birçok birlik ve STK'nın da destek verdiği etkinlik, derneğimizin sektöre kazandırdığı önemli bir değer olarak kabul ediliyor. Moda, tasarım ve hazır giyimle ilgilenen herkesi 25-26 Eylül'de Wow Airport Hotel Convention Center'e bekliyoruz. Konfeksiyon yan sanayi sektörünün bu büyük buluşmasında ziyaretçilerimiz, en yeni trendlerle ve inovatif ürünlerle buluşmaya hazır olsunlar. Konfeksiyon ve hazır giyim sektör temsilcileri ile bu sektörü tamamlayıcı ürünler üreten yan sanayi endüstrisi firmalarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, yeni teknolojiler ile tamamlayıcı ürünler hakkında bilgi paylaşım ortamı sağlanarak 2019 yılı aksesuar trendleri görücüye çıkartılacak."

"Modaya yön verecek"

Murat Özpehlivan, hazır giyimde işçilik ve kumaş dışındaki tüm değerleri kendilerinin oluşturduğunu belirterek, 7 alt sektörden eşit oranda katılımın sağlanacağı etkinlikte tüm bu ürünlerin sergileneceğini söyledi.

Etkinliğin moda ve hazır giyim sektörüne büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Özpehlivan, "Katılımcılar, ziyaretçi noktasında tatmin olacaktır. Etkinliğin tanıtımı noktasında uzun süredir çalışıyoruz. Çevre ülkelerin tamamında hazır giyim ve modayla ilgilenen herkese ulaştık diyebiliriz. Kuzey Afrika, Balkanlar, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu çok sayıda çevre ülkeden ziyaretçiler gelecek." şeklinde konuştu.

Direkt ihracatçı sektör olduklarını belirten Özpehlivan, "Sürekli ihtiyaç duyulan bir sektörüz. Bu yüzden katılımcıların ciddi iş birliği yapacağını düşünüyoruz. Uzun vadeli iş birliklerine imza atacağız." dedi.

Özpehlivan, Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yüzde 20-30'unun dolaylı olarak yan sanayi ürünü olduğunu, bu kapsamda dolaylı ihracatlarının 5-6 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir sektör olduklarını ifade eden Özpehlivan, "Etkinliğin de dünyada eşi ve benzeri yok. Bunu trend ve inovasyon yönüyle bir arada sunan tek organizasyon bu etkinlik... Moda detaylardan oluşuyor. Bu detayları da sağlayan yan sanayi ürünleri... Bizim organizasyonumuz, bu anlamda küresel açıdan yeni moda trendlerine yön verecek. Modayla, yeni trendlerle ilgilenen herkesi etkinliğimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Uğur Aslanhan