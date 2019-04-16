Kuveyt Türk'ten 32 milyon adet para transferi ücretsiz gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İnternet ve mobil şubeden yapılan EFT ve havale işlemlerinden koşulsuz şartsız ücret talep etmeyen Kuveyt Türk'ten geçen yıl 32 milyon adet para transferi ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Türkiye’nin öncü ve yenilikçi katılım bankası Kuveyt Türk, müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil şube, internet şube ve çağrı merkezinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinden koşulsuz ve şartsız hiçbir şekilde komisyon almayan banka, müşterilerinden hesap işletim ücreti de talep etmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’te hesap işletim ücreti alınmamasının yeni bir uygulama olmadığını, bankanın kuruluş tarihi olan 1989’dan bugüne kadar müşterilerinden hesap işletim ücreti alınmadığını vurguladı.

30 yıldır etik bankacılık anlayışıyla müşterilerinin yanında olduklarını belirten Uyan, "Hesap işletim ücreti, internet ve mobil şubede çağrı merkezi aracılığıyla yapılan havale ve EFT işlemlerinden masraf talep etmiyoruz. İnternet ve mobil şubeden müşterilerimizin gönderdikleri paranın kesintiye uğramadan gönderdikleri gibi gitmesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz ek masrafa katlanmamış oluyor. Bu sayede müşterilerimizi tasarrufa da teşvik etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "32 milyon para transferi, ücretsiz gerçekleştirildi"

Kuveyt Türk’ün gerçek ve tüzel olmak üzere toplam müşteri sayısının 4,8 milyona yaklaştığını dile getiren Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz, Kuveyt Türk’ün hesap işletim ücreti almama, internet ve mobil şubeden yapılan EFT ve havale işlemlerinden kesinti yapmama anlayışını memnuniyetle karşıladığı gibi bu yaklaşım bankamıza her geçen gün yeni müşteriler de kazandırıyor. 2018 yılında 521 bin yeni müşteriye hizmet vermeye başladık. Geçen yıl çağrı merkezimizden 68 bin, mobil şubeden 21,4 milyon ve internet şubeden 9,8 milyon olmak üzere toplam 32 milyon adet para transferini ücretsiz gerçekleştirerek bankamızın öncelikli amaçları arasında yer alan müşteri memnuniyetini daha da artırdık."

Açıklamada verilen bilgilere göre, Katılım bankacılığının ilk dijital bankacılık platformu olan Senin Bankan da hizmet verdiği müşterilerine EFT/havale işlemlerinden fatura ödemelerine, kıymetli maden ve döviz işlemlerinden hisse alım satımına kadar birçok işlemi, hiçbir komisyon ücreti ödemeden kolayca yapmalarına imkan tanıyor. Senin Bankan müşterileri ayda üç kez tüm ATM’lerden ücretsiz para da çekebiliyor.

- Vade, oran ve koşullar değişmiyor

Kuveyt Türk, müşterileriyle yaptığı sözleşmelerde vade, oran ve koşul değişikliği yapmıyor.

Bankacılık alanındaki ürün ve hizmetlerin maliyet bilgilerini müşterileriyle açık ve net olarak paylaşan banka ayrıca detaylı bilgi vermeden ürün ve hizmet satışı da gerçekleştirmiyor. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık anlayışıyla müşterilerini harcamaya değil tasarrufa teşvik ediyor.