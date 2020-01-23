Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgınına ilişkin tedirginlikler pay piyasalarını olumsuz etkilerken, makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına ilişkin iyimserlik satış baskılarını sınırlıyor.

ABD'de Trump'ın azli istemiyle Senato'da devam eden yargılamada dün açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu. Demokrat savcı vekiller, bugün ve yarın 8'er saat sürmesi planlanan duruşmalarda sunumlarını yapmaya ve tezlerini anlatmaya devam edecekler.

Cumartesi günü Trump'ı savunacak hukuk ekibinin savunma yapmaya başlaması bekleniyor. Pazar günü tatil yapacak Senato, sonraki iki gün boyunca yine Trump'ın avukatlarının açılış sunumlarına sahne olacak.

Çin'deki virüs salgını ise ülkedeki yeni yıl tatili öncesinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’ye ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Bu gelişmeler sonrası dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi, gün içinde 13.640 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Dün DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

İngiltere'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşamasının tamamlanması ile sterlin, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,3130'a çıktı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın, Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamlaması sonrası tasarı, Kraliçe II. Elizabeth'in onayını sunulacak. Kraliçe'nin onaylamasının ardından yasalaşacak olan tasarı ile İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılmış olacak.

Bugün Asya borsalarında sert düşüşler görülüyor. Çin'de yayılmaya devam eden virüs salgını nedeniyle yarın başlayacak yeni yıl tatili öncesinde Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,7 değer kaybetti. Japonya'da sanayi üretimi verisindeki toparlanmaya karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün 124.536,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,9203'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9300 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 Avro Bölgesi, Christine Lagarde'ın basın toplantısı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi