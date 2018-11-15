Koruma alanlarına ziyaretçi akını

ANKARA (AA) - AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumun koruması altındaki alanlarda, ziyaretçilerin konforlu ve tabiatla iç içe vakit geçirmeleri amacıyla yapılan yatırımlar etkisini gösterdi.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Geçen yıl 25 milyon kişinin ziyaret ettiği milli parklar ile tabiat parklarına bu yılın 9 ayında 29 milyon 812 bin kişi gitti.

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Korunan alanlar içinde Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı, ocak-eylül döneminde en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayılarında ikinci sırada bulunan milli park, bu yıl 9 ayda 2 milyon 820 bin 229 ziyaretçiyle birinciliğe yükseldi.

Burç Tabiat Parkı'nı 1 milyon 840 bin 680 ziyaretçiyle Ankara'daki Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı takip etti. Üçüncülüğü ise Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Milli Parkı aldı. Ocak-eylül döneminde Uludağ Milli Parkı'nı 1 milyon 484 bin kişi ziyaret etti.

Bu milli parkı, 1 milyon 131 bin ziyaretçisiyle Aydın Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve 1 milyon 114 bin kişiyle Muğla Marmaris Milli Parkı takip etti.

"Mobil uygulamanı artırıyor"

DKMP Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de 44 milli park, 243 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 112 tabiat anıtı bulunduğunu söyledi.

Ziyaretçi sayısının artmasında DKMP Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yaptığı konaklama tesisleriyle sosyal donatıların önemli rol oynadığını ifade eden Kandazoğlu, daha fazla vatandaşın tabiatla iç içe olmak amacıyla korunan alanları tercih etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kandazoğlu, ziyaretçi sayısının artmasında "Milli Parklar Mobil Uygulaması"nın da büyük rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli Parklar Mobil Uygulaması ile korunan alanları ziyaret etmek artık daha kolaylaştı. Çünkü uygulama sayesinde milli park veya tabiat parklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, seyahatlerine başlamadan önce tabiatta gerçekleştireceği aktiviteye göre park seçebiliyor, park sahasına nasıl gideceği hakkında rota oluşturabiliyor, hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor, park hakkında bütün detay bilgilere kolayca ulaşabiliyor, fotoğraf galerileri sayesinde park alanı hakkında önceden bir izlenim edinebiliyor."