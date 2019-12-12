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Konya Ticaret Borsası

- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan işlem gördü

Ekonomi 12.12.2019, 16:12
Konya Ticaret Borsası
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KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

1,621

1,678

Ekmeklik diğer buğday

1,552

1,806

Düşük vasıflı buğday

1,555

1,712

ARPALAR

Arpalar

1,380

1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

0,903

1,216


#Buğday #Konya Ticaret Borsası
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