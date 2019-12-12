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Konya Ticaret Borsası
- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan işlem gördü
Ekonomi 12.12.2019, 16:12
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday
1,621
1,678
Ekmeklik diğer buğday
1,552
Düşük vasıflı buğday
1,555
1,712
ARPALAR
Arpalar
1,380
1,399
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır
0,903
1,216
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