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Konya Ticaret Borsası

- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan işlem gördü

Ekonomi 04.12.2019, 14:13
Konya Ticaret Borsası
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KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,566 1,663Ekmeklik diğer buğday 1,565 1,636Düşük vasıflı buğday 1,512 1,648ARPALAR Arpalar 1,390 1,407DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,886 1,159BAKLİYATLAR Fasulye 7,104 7,313
#Konya Ticaret Borsası
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