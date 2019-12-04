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Konya Ticaret Borsası
- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan işlem gördü
Ekonomi 04.12.2019, 14:13
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİ
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,566 1,663Ekmeklik diğer buğday 1,565 1,636Düşük vasıflı buğday 1,512 1,648ARPALAR Arpalar 1,390 1,407DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,886 1,159BAKLİYATLAR Fasulye 7,104 7,313
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