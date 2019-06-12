KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

TBB'den "Ekonomi Değer Kredisi"ne ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre ekonomik gelişmelerin giderek daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla enflasyona endeksli, makul fiyatlı, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile yeni bir finansman imkanı sunulmaya başlanacak.

Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri finansman açısından desteklemek suretiyle, ülke ekonomisine değer katmayı amaçlayan "Ekonomi Değer Kredisi" hayata geçirilecek.

Ekonomi Değer Kredisi faiz oranı enflasyona endeksli olarak belirlenmiş 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE + 4 ve 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE + 4,5 olarak uygulanacak.

Faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir kez güncellenecek.

Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

Ekonomi Değer Kredisi’nin toplam hacmi 25 milyar TL olacak. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL'lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar TL'lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülüyor.

Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 oranında peşin olarak tahsil edilecek. Yararlanıcı belgeli harcamalar dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek.

Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek.

Yeni destek paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank,Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, Türk Eximbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Şekerbank katılım sağlayacak.

Ekonomi Değer Kredisi şartları şöyle:



İŞLETMELER CİRO (TL) AZAMİ KREDİ TUTARI (TL) KOBİ/KOBİ DIŞI 0--25 Milyon 5 milyon 25-125 milyon 20 milyon125 milyon üzeri 50 milyon VADE Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, FAİZ/KOMİSYON ORANI Toplam Vade Azami 36 Ay TÜFE+4 Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, Toplam Vade Azami 48 Ay TÜFE+4,5 ÖDEME SIKLIĞI Anapara Ödemesiz Dönem Sonrasında Aylık Ödeme Eşit Taksitli TEMİNAT/KEFALET ORANI HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETİ Kefalet Oranı: (% 80)