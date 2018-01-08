KAYSERİ (AA) - Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı destekleriyle Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleşen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Kayseri'de kişisel gelişim, iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma eğitimini tamamlayan kadın girişimciler sertifikalarını aldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bu programlarla kadınlara ne kadar çok önem verdiklerini gösterdiklerini belirtti.

Kadınların da toplum hayatında olmaları gerektiğini dile getiren Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu programların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yoğunlaşarak devam etmesini Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak arzu ediyoruz. Hayatın akışı içerisinde kadınların da hem kendilerine hem de Kayseri'ye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaları bakımından bilinçlendiklerini görüyoruz. Ülkemiz, son 15 yılda çok önemli mesafeler katetti. Her alanda değişiklikler, başarılar elde edildi. Bu başarılara paralel olarak kadınlarımız da toplum hayatında yer almaları konusunda bilinçlendirildi. Kayseri'de sosyal güvenlik istihdam verilerine göre 350 bin civarında çalışan var. Bunun yüzde 20 kadarı kadın. Fena bir rakam değil aslında ama bizim bunu daha da artırmamız gerekir."

- "Projenin adını kadınlarımızdan ilham alarak belirledik"

TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu da kadının kendine olan özgüveninin, yaşadığı toplumun özgüven seviyesini belirlediğini ifade ederek, "Kendine güvenen kadın, hem aile yaşantısında hem iş dünyasında hem de sosyal camiada etkin, kararlı ve faydalı bir duruş sergiler. Çocuklarına verebileceği en değerli şeyi kendisi olmayı, kendisini gerçekleştirebilmeyi öğretir." diye konuştu.

Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Tülin Kara Özger de Coca-Cola olarak 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığını güçlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Kız Kardeşim Projesi"nin de bu çalışmaların içinde en değerlilerinden olduğunu vurgulayan Özger, "Projenin adını kadınlarımızdan ilham alarak belirledik. Kadınlar arasındaki dayanışma kavramından yola çıkarak 'Kız Kardeşim' dedik." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kişisel gelişim, iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma eğitimini tamamlayan 93 kadına sertifikaları verildi.