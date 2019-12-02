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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 129 personel alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 129 personel istihdam edilecek.
Ekonomi 02.12.2019, 09:10
ANKARA(AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayınlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.
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