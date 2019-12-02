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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 129 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 129 personel istihdam edilecek.

Ekonomi 02.12.2019, 09:10
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 129 personel alınacak
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ANKARA(AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak.

Ayrıca, lisans mezunu KPSS ile 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı yapılacak.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayınlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.

#türkiye
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