Katılım bankalarının 2017 net karı 1,6 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Katılım bankalarının net karı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 78,2 artarak 1 milyar 584 milyon lira oldu.



Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla 159 milyar 993 milyon liraya ulaştı.

Katılım bankalarının net dönem karı 2016'ya göre yüzde 78,2 yükselişle 1 milyar 584 milyon lira oldu. Katılım bankaları 2016'de 888,7 milyon lira kar etmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynak toplamı ise yüzde 18,7'lik artışla 13 milyar 645 milyon liraya çıktı.





- Vakıf Katılım'ın kar artışı yüzde 626,4





Katılım bankaları arasında geçen yıl en fazla net karı 673 milyon 991 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü 375 milyon 360 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 237 milyon 93 bin TL ile Albaraka Türk, 158 milyon 902 bin TL ile Ziraat Katılım ve 138 milyon 132 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.

Net karını 2016 sonuna göre en çok artıran banka ise Vakıf Katılım oldu. Kar artışı yüzde 626,4 olan Vakıf Katılım'ı, yüzde 418,1 ile Ziraat Katılım ve yüzde 26,7 ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

Kuveyt Türk, 57,1 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip katılım bankası olurken, bu bankayı 39,1 milyar TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası ve 36,2 milyar TL ile Albaraka Türk izledi.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü sırasıyla 14,4 milyar TL ve 13,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre de geçen yıl sonu itibarıyla sektörde bin 34 şubede 15 bin 31 kişi istihdam ediliyor.





- "2017'de gösterilen başarıyı daha ileriye taşıyacağız"





Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2017 yılının son çeyreğinin bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bariz bir başarının tüm bankacılık sektörü için göze çarptığını vurguladı.

Utku, mevduat bankalarının 2017'nin son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 6,7, katılım bankalarının ise yüzde 7,9 büyüdüğünü kaydetti.

Büyüme oranlarına kullandırılan krediler açısından bakıldığında ise mevduat bankalarının kullandırdıkları kredilerinin son çeyrekte yüzde 5,1 arttırdığını belirten Utku, katılım bankalarında da söz konusu artışın yüzde 7,3 olduğunu bildirdi.

Utku, 2017 yılının son çeyreğinde katılım bankalarının topladıkları fonların yüzde 7,4, mevduat bankalarının ise yüzde 4,4 seviyesinde arttırdığını, bu anlamda konvansiyonel bankalarla katılım bankaları arasındaki getiri farkının 400 baz puan olduğu bir dönemde, bunun ciddi bir başarı olduğunu dile getirdi.





- "2017'nin geneli gibi son çeyreği de katılım bankaları için oldukça iyi geçti"





Net kar büyümelerinde de durumun yine pozitif bir seyir gösterdiğine dikkati çeken Utku, şunları kaydetti:

"2017'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mevduat bankaları net karlarını yüzde 34 oranında artırmışken, katılım bankalarının kar artış oranı bunun iki katı civarında gerçekleşmiştir. Burada hem 2016 yılında zarar yazan Bank Asya’nın 2017 yılındaki rakamlarda olmaması, hem yeni kamu katılım bankalarının düşük baz etkisi dolayısı ile gösterdikleri oransal artış, hem de mevcut katılım bankalarının performansları etkili oldu. Takipteki alacaklarımızda konjonktürel gelişmeler dolayısıyla bir miktar negatif ayrışma gözlenmiş olsa da 2017 sonu itibariyle ciddi bir iyileşme ile mevduat bankalarıyla aramızdaki makas neredeyse kapanmış durumda. Mevduat bankalarında 2017 sonu itibariyle takipteki alacakların oranı yüzde 3,1 iken katılım bankalarında bu oran yüzde 3,2 olmuştur.

Hem büyüklük tarafında hem de karlılık ve takipteki alacaklar tarafında 2017'nin geneli gibi son çeyreği de katılım bankaları için oldukça iyi geçmiştir diyebilirim. Önümüzdeki dönemde katılım bankalarımızın kayda değer yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğine inanıyorum. 2018 yılına da katılım bankaları olarak iyi başladığımızı gözlemliyorum. Dolayısıyla 2017'de gösterilen başarıyı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."





- "Kamunun sektöre girmesi, tüm katılım bankalarına pozitif katkılar sağladı"





Melikşah Utku, sektöre giren kamu bankalarının performansına ilişkin olarak, kamu katılım bankalarının şubeleşme ve kurumsallaşma alanında hızla gelişme kaydettiklerini söyledi.

Kamu kaynaklı olmaları sebebiyle, katılım bankalarının bilinirliğini artırmak ve pozitif algıyı güçlendirmek noktasında da kamu bankalarının olumlu bir katkı sunduklarını belirten Utku, "Gelecek bir kaç yıl içinde yeni katılım bankalarımızın performanslarının sayısal verilere yansımasıyla birlikte daha net değerlendirmeler yapabileceğiz. İyi bir ivme yakalamış olan kamu bankalarımızın ilk yıllarda gösterilen başarıyı artarak devam ettireceklerini düşünüyorum. Kamunun sektöre girmesiyle sektörümüze getirdiği rekabet müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi anlamında tüm katılım bankalarına pozitif katkılar sağlarken, kamunun bu alandaki çalışmalarında daha özellikli, niş alanlara odaklanmasının sektördeki penetrasyonu arttırma ve yeni müşterilere ulaşma noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Utku, katılım bankalarının gösterdiği yüksek performansın hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi gördüğünü vurgulayarak, sektöre giriş iştahı olan kamu kurumları ve özel şirketlerin yanı sıra uluslararası oyuncuların da olduğunu söyledi.

Bunun katılım bankalarının başarısının bir göstergesi olarak değerlendirdiğinde kendilerini memnun ettiğini dile getiren Utku, "Şu anda birçok kurum ve bankanın adı geçmekle birlikte bunların ne kadarının gerçekleşeceği ve hangi vadede faaliyete başlayacaklarını zamanla görme fırsatımız olacaktır. Türkiye'de katılım bankacılığı hizmeti verecek teşebbüslerin hem katılım sektörü hem de ülkemiz açısından şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.











