Kanatlı sektörü yıla iyi başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörünün 2018 yılına iyi başladığını belirterek, "Ocak ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 12,2, hindi etinde yüzde 87,1, tavuk yumurtasında yüzde 5,8 arttı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk ayında 181 bin 481 ton tavuk eti, 5 bin 225 ton hindi eti, 1 milyar 717 milyon 925 bin adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sektörün yıla iyi başladığını belirten Bayraktar, ocak ayı itibarıyla yıllık üretimin, tavuk yumurtasında 19,4 milyar adede, tavuk etinde 2,2 milyon tona, hindi etinde 55 bin tona yaklaştığını bildirdi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ocak ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 12,2, hindi etinde yüzde 87,1, tavuk yumurtasında yüzde 5,8 arttı. 2018 yılı ihracatta da iyi başladı. Yılın ilk ayında ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde yüzde 30,2, yumurta ve yumurta ürünlerinde yüzde 17,7 arttı. 2017 ocak ayında 31 milyon 445 bin 70 dolar olan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı, bu yılın ocak ayında 40 milyon 934 bin 487 dolara, tavuk yumurtası ve ürünlerinde ise aynı aylar itibarıyla 31 milyon 850 bin 482 dolardan 37 milyon 491 bin 652 dolara yükseldi. Ocak itibarıyla yıllık bazda kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 536 milyon 52 bin 75 dolara, tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı 381 milyon 874 bin 79 dolara çıktı."

- "Üretici para kazanmakta zorlanıyor"

Üretim ve ihracat artmasına rağmen üreticinin para kazanmakta hala zorlandığına işaret eden Bayraktar, kanatlı sektörünün kapasitesinin çok yüksek olduğunu, bu kapasitenin ancak ihracatla değerlendirilebileceğini belirtti.

Bayraktar, sektöre önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatarak, "Son teknoloji ve bilgiyi kullanan kanatlı sektöründe üretici, yatırımının karşılığını çok uzun yıllarda geri alabiliyor. Üretim ve ihracat artarken, üretici de yatırımının karşılığını almalı. 1,5 milyon lira yatırım yapan bir üreticinin, yıllık karı 50 bin lirayı bulmuyor." ifadesini kullandı.