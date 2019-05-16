İstiklal Sergileri 19 Mayıs'ta 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, İstiklal Sergilerine saat 20.00'ye kadar ziyaretçi kabul edecek.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'daki İstiklal Sergileri 19 Mayıs'ta 20.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs 2019 Pazar günü Milli Mücadele'nin 100. yılı vesilesiyle, İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal Sergisi saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İş Bankası'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, mücadelenin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler, çok sayıda belge, fotoğraf, film ve objeyle ziyaretçilerini 100 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler ve notların yer aldığı sergilerde, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler de görülebiliyor.

Verilen mücadele İstiklal sergilerinde, "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere 6 bölümde anlatılıyor.