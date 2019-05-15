İşe alımda dijital iş gücü dönemi başlatan CarrefourSA'ya 3 ödül

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, İnsan Kaynakları Operasyonları Robotik Süreç Otomasyonu ile dijital iş gücü dönemine geçiş yaparak, İK alanında üç farklı ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, mavi veya beyaz yakalıların işe giriş süreçleri dijitalleştirilerek personel kartlarını hatasız ve eksiksiz bir şekilde yaklaşık 5 kat daha hızlı oluşturup toplam 1500 saatlik iş gücü açığa çıkardı.

CarrefourSA, İnsan Kaynakları alanındaki uygulamalarıyla Kariyer.net İnsana Saygı ve SecretCV HR Summit 2019 İK'nın Yıldızları ödüllerine layık görülürken Employer Brand Summit kapsamında da en gözde ikinci şirket seçildi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, insan kaynakları politikasıyla hem dijital yeniliklere imza atarak çalışan verimliliğini artırıyor hem de uygulamalarıyla bu alanda ödüllere layık görülüyor.

CarrefourSA, yılın en prestijli İnsan Kaynakları ödüllerinden biri olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri kapsamında 200 bini aşkın firma arasından ödüle layık görülürken Secret CV HR Summit kapsamında da 2019 İK'nın Yıldızları ödülü aldı. Toplam 48 bin üniversite öğrencisinin katılımıyla belirlenen En Gözde Şirketler oylamasında ise CarrefourSA, perakende kategorisinde ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, yaklaşık 10 bin çalışanı olan ve yılda ortalama 3 bin 500 - 4 bin kişinin işe alındığı CarrefourSA'da işe alım kapsamında bilgi girişinin mavi yakalılar için ortalama 15 dakika, beyaz yakalılar için de ortalama 30 dakika sürdüğünü belirtti.

Saman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi yakalıların işe alımları için sahada toplam 16 kişi görev yapıyor. Bu ekip, tüm bilgilerin girişini tek seferde yapamadığı gibi eğitim bilgisi, iletişim ve adres bilgileri, çalışma bilgileri, iş üniforması için beden bilgileri vb. birçok bilgi olmadan da işe alım yapılamıyordu. Tüm işe alım sürecini dijitalleştirerek işe alımı onaylanan kişilerin tüm bilgilerinin ve işe giriş evraklarının insan eli değmeden SAP İnsan Kaynakları modülüne girilmesini sağlayan bir proje başlattık. Proje ile SAP İnsan Kaynakları modülünde personel kartlarını hatasız ve eksiksiz bir şekilde yaklaşık 5 kat daha hızlı oluşturmaya başladık.

Böylelikle sahada mobil olarak çalışan İK çalışanlarının SAP’den bağımsız, daha esnek iş akışı olan ve ara yüzü daha kullanışlı bir işe alım formu ile tanışmasını sağladık. Proje kapsamında sanal iş gücü kullanımı ile yılda yaklaşık 1500 saat iş gücü açığa çıkarmış olduk. Böylece çalışanlarımız için daha katma değerli işler üretebileceği zaman oluşturduk."



