İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR'ı kabule başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR markalı kartları Türkiye'de kabul eden ilk banka oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre İş Bankası, MIR markalı kartları tüm bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul eden Türkiye'deki ilk banka oldu.

Bu işbirliği ile Türkiye de Rusça konuşulmayan ülkeler arasında MIR markalı kartların kullanılabildiği ilk ülke oldu. Böylece İş Bankası, turizm sezonu başlamadan 10 binden fazla e-ticaret noktasında, 400 bini aşkın fiziki iş yerinde ve 6 bin 500'den fazla bankamatikte 56 milyon MIR markalı kartı kabul edecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, MIR kartlarının İş Bankası tarafından kabulüyle ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye iş yerlerinde ülkeye gelen Rus misafirlerden kredi kartı ile tahsilatın kolaylaşacağını belirtti.

Rus misafirlere uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve Türkiye'de iken yaygın bankamatik ağı ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkanının da sağlandığını ifade eden Sezen, şunları kaydetti:

"İş Bankası olarak, fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere özel bir önem atfediyoruz. Üye iş yerlerimizi küresel sisteme entegre edebilmek için yurt dışına fiziki ve elektronik kanallar üzerinden gerek hizmet gerekse mal satışıyla ilgili olarak sunduğumuz ödeme çözümleriyle destekleme yönünde özel bir gayret sarf ediyoruz.

Üye iş yerlerimiz ile Rus tüketicileri yakınlaştırdığımız bankamız ile MIR arasındaki bu iş birliğinin ticareti geliştirmemize ve yerel ödeme sistemleri üzerinden yerel para birimleri kullanılarak, Rusya ile ülkemiz arasındaki e-ihracat hacmini artırmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum."

- "Rus kart sahipleri Türkiye'de tüm işlemlerini yapabilecek"

MIR Ödeme Sistemi Operatörü NSPK (National Payment Card System) Genel Müdürü Vladimir Komlev da uzun yıllar boyunca, Türkiye'nin, Ruslar için en popüler turistik yerlerden biri olduğunu belirtti.

Yalnızca 2018'de 5,8 milyondan fazla Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğinin altını çizen Komlev, "İş Bankası, bu tatil sezonu başladığında tüm ağı ile MIR kartlarını kabul etmeye hazır olacak ve böylece Rus kart sahiplerinin tüm işlemleri yapabilmelerini sağlayacak," ifadelerini kullandı.