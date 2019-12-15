İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren yeni geliştirdikleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı attıklarını söyledi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak ihraç ürünlerinin üretiminden pazarlamasına kadar geçen süreçte tasarım, markalaşma, pazar araştırması, küresel tedarik zinciri gibi 100'den fazla destekle ihracatçıların yanında olduklarını belirtti.

Çağın koşullarıyla uyumlu bir şekilde dijitalleşmeye ve otomasyona özel önem verdiklerini dile getiren Pekcan, bu kapsamda, değişik platformlarda ihracatçıya sunulan destek hizmetlerinin tek bir sistemden verilmesine yönelik çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti.

Pekcan, mevcut uygulamada ihracatçıların Bakanlığa yaptıkları destek başvurularının birçoğunda mevzuat gereği aynı bilgi ve belgeleri tekrar tekrar sunmak durumunda kaldıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz Destek Yönetim Sistemi ile ihracatçılarımızın bu bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek bütünsel önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. İhracatçılarımız, başvurularında, destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Bilgi ve belgeler sisteme bir kereye mahsus tanıtılacak ve başvurular sisteme eklenen destek modüllerine yönlendirilecek."

Sektörün talepleri doğrultusunda, ihracatçı firmaların kullanıcı rol ve yetkilerinin yönetimine de izin verecek kurgunun bu sisteme aktarıldığına işaret eden Pekcan, "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacağız. Böylece özel ihracat rejimlerimizden ve desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek." dedi. Destekler 6 ana modüle ayrıldı

Bakan Pekcan, destekler için başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tek bir sistemden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine yönelik projede destekleri 6 ana modül, 13 alt modülde konsolide ettiklerini bildirdi. Pekcan, şunları söyledi:

"Modüllerin bir bölümü tamamlandı, bir kısmı geri bildirimler çerçevesinde geliştirilmeye devam ediliyor. Tamamlanan modüller ise vakit kaybetmeden canlı ortamda hizmete alınıyor. Örneğin yılın ikinci yarısında canlı ortama alınan Belgesiz İhracat Kredileri Modülü ile hem Eximbank hem de ihracatın finansmanında önemli rol alan ticari bankalar artık taahhüt kapatma işlemini yaparken ihracatçıdan fiziksel beyanname talep etmiyor. Yaklaşık 6 aylık sürede 3 milyon civarında beyanname sorgusu elektronik ortamda yapıldı ve ekleri de dahil edilince çok büyük bir kağıt israfının önüne geçilmiş oldu."

Bakanlığın önemli destek kalemlerinden birisi olan Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri'nin de şu an pilot uygulamada olduğunu anlatan Pekcan, "Başka bir ifadeyle, test işlemleri tamamlanmış durumda ve canlı ortamda gerçek kullanıcılar tarafından son kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

İhracatçı olmaya özendirecek

Pekcan, daha önce de desteklerin anlaşılmasını, analiz edilmesini kolaylaştıran ve özendiren kolaydestek.gov.tr web portalını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu portal sayesinde animasyonlar, kolay ulaşılabilir bilgiler ve etkili görsellerle kullanıcı dostu bir uygulamayı hizmete sunduklarını söyledi.

Bu uygulamayla ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Destek Yönetim Sistemi'nin de hayata geçmesiyle ihracat desteklerimiz daha etkin kullanılabilecek. Sistem, en büyük hedeflerimizden biri olan KOBİ'lerin, esnafımızın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olabilmeleri yolunda işletmelerimiz için özendirici olacak ve ulaşılabilirlik sağlayacak."