"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenecek "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin ikinci durağı Ankara olacak.

TSPB’den yapılan açıklamaya göre, panel, 29 Mayıs'ta Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ahmet Kahraman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu konuşmacı olarak katılacak.



Akbank Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürü Dr. Eralp Denktaş, "Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" ve KMPG Türkiye Şirket Ortağı Özlem Karahan, "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konularında bilgi paylaşacak.



Panel ile kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanları, yatırımcılar ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Panel öncesi, ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında bir saat süreli B2B görüşmeler yapılacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek paneller ile öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ile iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor. Etkinlik, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına da açık olacak.