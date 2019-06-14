"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncü ayağı Bursa'da gerçekleştirilecek.
TSPB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncüsü, 27 Haziran'da Bursa'da Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği Mavi Salon'da düzenlenecek.
Ayrıca, Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Kıdemli Müdürü Muharrem Karataşi Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile kur riski konularında bilgi verecek.
Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor.