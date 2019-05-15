İç Anadolu'da 66 bin hektar arazi toplulaştırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta 66 bin 116 hektar arazinin toplulaştırma çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de arazi toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kayseri'de 5 arazi toplulaştırma projesi kapsamında 92 bin 350 hektar alanda çalışmaların devam ettiğini, şimdiye kadar 20 bin 356 hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlandığı ve tapuların dağıtıldığını aktaran Aydın, geriye kalan alanların tescil işlemlerinin 2020'de tamamen bitirileceğini ifade etti.

Yozgat'ta 3 adet arazi toplulaştırma projesi kapsamında 109 bin 351 hektar alanda çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Aydın, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 40 bin 530 hektar alanda tescil işlemleri tamamlanarak tapuları dağıtılmıştır. Geriye kalan alanların tescil işlemlerinin 2019 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Kırşehir'de 2 arazi toplulaştırma projesi kapsamında 14 bin 530 hektar alanda çalışmalar devam etmekte olup, şimdiye kadar 5 bin 230 hektar alanda tescil işlemleri tamamlanarak tapular dağıtıldı. Geriye kalan alanların tescil işlemlerinin 2019 yılı sonunda tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir."

Aydın, Nevşehir'de de tescil olan 17 bin 250 hektar alanda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Arazi toplulaştırmasına bağlı olarak sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığında yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkati çeken Aydın, "Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır." açıklamasında bulundu.

- "Arazi değeri en az 2 kat artmaktadır"

Aydın, arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır, parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır."

Aydın, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.