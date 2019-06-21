Huawei P30 lite gücünü tasarımından alıyor

İSTANBUL (AA) - Modayı takip eden kullanıcılar için tasarlanan Huawei P30 lite, trendleri takip eden tüketicilerin istediği özellikleri barındırıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, gelişmiş yapay zeka teknolojisi, tasarımı ve performansı ile Huawei P30 lite aynı seriyi paylaşan diğer ürünlere paralel olarak, tasarımsal farklılığı ve renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.Huawei amiral gemisi cihaz serilerinden olan P serisi telefonlar, yeni mobil teknolojilerin dışında tasarımın ön plana çıkarıldığı modeller olarak öne çıkıyor.





- Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor

P30 lite, sahip olduğu tasarımdan sensör bileşenlerine, yapay zekalı işlemcisinden ve akıllı kamera teknolojisine kadar her yönüyle yeniliğin adresi konumunda. Huawei P30 lite, fotoğraf, estetik ve akıllı teknolojilerde Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor. Diğer P serisi modeller gibi, HUAWEI P30 lite da mobil fotoğrafçılık ustası. Yapay zeka destekli 48 MP + 8MP Ultra Geniş Açı Kamera ile mobil fotoğrafçılığa daha fazla imkan sunan P30 lite, Kirin 710 ve 128GB depolama ile kullanıcılar için daha akıllı bir performans da sunuyor.



Huawei P30 lite, yüzde 84,1 ekran vücut oranı (yüzde 90 ekran çözünürlüğü) sağlayan çentiği ile 6.15 inç ekrana sahip. FullView ekran deneyimini sunmak için tescilli ve patentli bir kulaklık hoparlör tasarımı ve üç renkli gizli gösterge sensörü kullanıyor. Modelde üç renkli pil seviyesi göstergesi hoparlöre yerleştirilerek minimalist bir tasarım oluşturuldu. Yakınlık / ortam ışık sensörünün orta çerçevenin en üstüne yerleştirilen modelde, cepheye simetrik görünüm sağlamak için sensör siyah bir kaplama ile gizlendi.

Huawei P30 lite'nin siyah, kristal beyazı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği mevcut. Renk şeması ve canlı renkli film, dinamik ve fütüristik bir görünüm oluşturmak için bu modelde birleştiriliyor. Yeni kaplama teknolojisiyle, canlı renkler cihazın arkasında parlıyor. İki film içeren kaplamalardan ilki, üzerine lazerle işlem görmüş bir filmin tabaka halinde bırakıldığı bir gradyan kaplamasıyla boyanıyor. Işığı yansıtan ve dağıtan ince dokulara sahip üst katman, özellikle güneş ışığı altında cihaza parlaklık kazandırıyor.



İnsanlar en sevdikleri şarkılarla zil seslerini kişiselleştirmeyi tercih ediyorlar ancak bazıları bunun yerine videoları kullanmadan yana. Huawei P30 lite video zil seslerini doğal olarak destekleyerek kullanıcılar telefon görüşmelerini cevaplaması için eğlenceli bir seçenek sunuyor.