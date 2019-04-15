Hepsiburada'dan telefon aksesuar ürünlerinde indirim

İSTANBUL (AA) - Telefon aksesuarları alışveriş trendlerini inceleyen ve bu yıl en çok rağbetin akıllı saatlere geldiğini ortaya koyan Hepsiburada, telefon aksesuar ürünlerinde geçerli yüzde 40’a varan indirim sunan kampanyasını başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, telefon aksesuarları kategorisinde müşterilerinin alışveriş trend verilerini inceleyen şirket, kategoride en çok talep gören ürünün akıllı saatler olduğunu duyurdu.

Akıllı saatin ardından araç içi telefon tutucu, powerbank ve bluetooth kulaklar da büyük ilgi görürken, en çok alışverişin 25-35 yaş aralığı tarafından yapıldığı ortaya çıktı. En çok alışverişi İstanbul yaparken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya takip etti.





- Telefon aksesuar ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim





Hepsiburada’nın telefon aksesuar kategorisine özel olarak sunduğu yüzde 40’a varan indirim kampanyası başladı. Kampanya, yarın saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirim, şarj kablolarından akıllı saatlere, taşınabilir şarj cihazlarından bluetooth kulaklıklara kadar binlerce üründe geçerli olacak.

Kampanyaya katılan dev markalar, indirim oranlarıyla öne çıkıyor. Uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi markasının aksesuarlarında yüzde 20 indirim, kalitesiyle beğeni toplayan Spigen markasında yüzde 40 indirim, oyun tutkunlarına hitap eden ürünleriyle Gamesir markasında yüzde 50 indirim, geniş ürün yelpazesiyle Case 4U markasında yüzde 30 indirim, her cihaza uygun şarj ürünleri bulunan Anker markasında yüzde 20 indirim, sporcuların tercihi Polar akıllı saat ve spor ürünlerinde yüzde 10 indirim, bluetooth kulaklıklarda ön planda olan Plantronics markasında yüzde 10 indirim müşterileri bekliyor.