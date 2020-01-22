Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor

ANTALYA (AA) - İç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge, cırcır böceği, un kurdu, morio kurdunun da aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiliyor.

Hayvanat bahçeleri, pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılardan canlı yem olarak talep gören böcek ve kurt çeşitleri, sabır isteyen zahmetli ve masraflı bir süreçle üretiliyor.

Üretimi yapılan hamam böceği çeşitlerinin tanesi, iç piyasada 45 kuruştan başlayıp, 10 liraya kadar alıcı buluyor, kilogramı 90 lirayı bulan un kurdu ise kırmızı etten pahalı oluşuyla dikkati çekiyor.

Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, AA muhabirine, 17 yıl önce 3 arkadaşıyla birlikte başladığı canlı yem üretimini, diğer ortaklarının çeşitli nedenlerle sektörü bırakması nedeniyle bugün tek başına sürdürdüğünü ifade etti.

Canlı yem üretimini her yıl daha profesyonel yapmaya başladığını ve işletmesini sürekli geliştirdiğini anlatan Gökgöl, burada ürettiği özellikle hamam böceklerinin iç piyasada yoğun talep gördüğünü belirtti.

Gökgöl, hamam böceği yetiştirmenin oldukça zahmetli olduğunu ve sabır istediğini dile getirerek, 100 metrekare alanda ayda yaklaşık 3 bin hamam böceği ürettiklerini kaydetti.En ucuzu 45 kuruş

Çiftlikte 4 çeşit hamam böceği üretildiği bilgisini veren Gökgöl, "Bu hamam böceklerinin fiyatı 45 kuruştan başlıyor, 10 liraya kadar çıkıyor. En pahalı hamam böceği halk arasında casus böceği olarak bilinen madagascar cinsi. Tanesi 10 lira, proteini de yüksek bir böcek. Bu hamam böceğinin de 10 liralık değere ulaşması için de yaklaşık 9,5 aya ihtiyacı oluyor. Bu sürede masrafı çok oluyor, rahatlıkla da 9 lira yiyor. Bizim 1 lira gibi bir kazancımız oluyor." şeklinde konuştu.

Bu hamam böceklerinin üzerine cip yerleştirilip, uzaktan kumanda ile hareket ettirildiğine ve bu nedenle "casus" böceği de denildiğine işaret eden Gökgöl, böceklerin bu şekilde ABD'de çok yaygın kullanıldığını aktardı.

Selami Gökgöl, bu böceği genellikle hobi amaçlı evde hayvan besleyenlerin aldığını, Çin'de ise insanların da gıda olarak bu böceği tükettiğini kaydetti.

Çiftlikte üretilen kurtların fiyatının değiştiğini belirten Gökgöl, un kurdunun kilogramının 90 liradan satıldığını bildirdi.

Bu alanda merdiven altı üretim yapanların olduğuna dikkati çeken Gökgöl, kendi çiftliklerinde hijyenik ortamda, bilinçli üretilen canlı yemin kalitesi ile merdiven altı üretilenlerin eş değerde olmadığına dikkati çekti.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun