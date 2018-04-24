Gazipaşa Havalimanı ilk B757'yi karşıladı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı, pist uzatma çalışmalarının ardından ilk kez bir Boeing B757 tipi uçağı karşıladı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Anex Tour'un charter hava yolu Azur Air'e ait uçakla 238 yolcu, Moskova'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi.

Azur Air, bu yıl yaz sezonunda nisan ila ekim ayları arasında karşılıklı 318 sefer gerçekleştirecek.

Havalimanının pisti Ekim 2015'te 2 bin metreden 2 bin 350 metreye çıkarılmıştı. Pistin uzatılmasının ardından Gazipaşa Havalimanı A321 ve B737-900 tipi uçaklara ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 6 bin 400 metrekarelik terminal binası ile 2 milyon yolcu kapasitesine sahip. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda toplam 16 hava yolu şirketiyle 12 ülkede 37 destinasyona uçuş gerçekleşiyor.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2017 yılında yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunarken, 5 bin 662 uçuşa ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda pistin uzatılmasıyla birlikte daha büyük uçaklara ev sahipliği yapmak için altyapılarını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün izniyle, talep eden hava yolları havalimanımıza gerçekleştirdikleri uçuşlarda farklı uçak tiplerini kullanabiliyorlar ve Azur Air uçuşuyla ilk kez bir B757 tipi uçağı karşılamış olduk. Hava yollarına en iyi hizmeti sunarak bölgemize daha fazla yolcu çekmek, Alanya ve Gazipaşa bölgesinin gelişimine katkı sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."



