Garanti Bankası-BBVA Momentum'a katılacak sosyal girişimler belirlendi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın yürüttüğü sosyal girişimcilik programı BBVA Momentum'un 2019'daki yeni dönemine bu yıl 10 sosyal girişim katılacak.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmak isteyen sosyal girişimcilere katkı sağlamayı amaçlayan bankanın BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, "Tutumlu Anne", "Mumo Wrap", "Es Kariyer", "Batır Gıda", "Pulsec", "Nemflora", "Maide Mutfak", "Sertifier", "Twin Science&Robotics", "Puduhepa" ve "Kız Kardeşleri" adlı 10 sosyal girişim, programa katılma fırsatını yakaladı.

Söz konusu girişimler, Impact Hub Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen ve işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimlere katılacak, stratejik mentorluk desteği alacak. Ayrıca girişimci, müşteri ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil olacak.

Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemi, 24 Haziran'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, banka olarak, girişimcilik ekseninde uzun yıllardır çok çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Son yıllarda toplumsal ve çevresel konulara çözümler üretirken, bunu aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefleyen sosyal girişimlerin tüm dünyada hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Onaran, şunları kaydetti:

"Biz de Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı ile bu hareketin bir parçası olan Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya ve bu alanın ülkemizdeki gelişimini desteklemeye karar verdik. Bu yolda, sosyal girişimcilerimizin de işlerini büyütmeleri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları hem yatırımcılar hem de diğer girişimciler ile iş birliği fırsatları yakalamaları ve yurt dışına açılmaları için büyük bir mutlulukla çalışıyoruz. Bu yıl programa seçilen ve eğitim, insan kaynakları, gıda, çevre ve dijitalleşme gibi birçok farklı konuda çözüm üreten girişimlerin bu program sonunda işlerini daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve kendilerinden sonra gelecek girişimcilere ilham kaynağı ve örnek olacağına inanıyoruz."