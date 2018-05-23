Ford ticari ailesinin en yeni üyeleri bir arada

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez "aile fotoğrafı" verdi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, ticaret dünyasında bir simge haline gelen Ford ticari araçları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu pratikliği, hareketliliği, optimum kullanım maliyetini ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor.

Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı tanıtıma Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak "aile fotoğrafı" verdi.

Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford Otosan'ın, müşteri beklenti ve isteklerine göre yenilediği Ford ticari araç ailesi, segmentinde ilk ve tek olan pek çok yeniliği sunuyor.

Ticari araç ailesinin üyeleri, sınıfının en geniş yükleme kapasitesini sunarak daha fazla alan, daha fazla konfor ve daha fazla kullanışlılık getiriyor. Daha rafine ve sofistike iç tasarıma sahip yeni Ford ticari araçları, sınıfında ilk ve tek olan koltuk konfigürasyon olanakları ve araç içi eğlence sistemleriyle de her yolculukta en üst düzeyde konfor vadediyor.





- "Ford olarak teknolojilerimizi sürekli geliştiriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türkiye'nin en köklü ve en büyük sanayi şirketi Ford Otosan olarak en genç ticari ailesini sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71 bin 214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e yükselterek Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra son 25 yılın en iyi ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu. Ford ticari araçlarının 1 numara olmasının arkasında hem müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmamız hem de kendimizi sürekli geliştirmemiz yatıyor. Ford olarak müşterilerimizin talep ettiği esneklik, yenilik, sağlamlık ve verimliliği en üst seviyede sağlayan teknolojilerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

5 binden fazla versiyonla müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan, terzi dikimi inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlıyor. Böylece özellikle şehir içerisinde, müşterilerimizin kullanım ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Örneğin araçlarımız, sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yükleme ve yük taşıma kapasitesi sunuyor. En geniş yan kapı açıklığı ve kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması ile yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulması sağlanıyor. Sürücü destek teknolojileri içinde standart olarak sunulan elektrikli katlanır ayna ise şehir içinde dar sokaklarda sürücülerin hareket kabiliyetini arttırıyor. En son teknolojilerle donattığımız en yenilikçi araçlarımızın her parçası ve bileşeni, sağlamlığı ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarıyor. Araçlarımız, geniş motor ailesinin sunduğu verimlilik ile ticaret hayatının gereklerini yerine getiriyor."

Yücetürk, Ford Otosan olarak başta üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda ürettikleri ticari araçlarla da Türkiye'nin ticaret hayatına dolaylı bir katkı sunmaktan gurur duyduklarını, ticari araçlarda yenilenen ürün portföyleri ile yıllardır sürdürdükleri liderliklerini devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



