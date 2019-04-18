Florya Flyinn Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 5 milyon TL yatırımla tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Florya Flyinn Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın İstanbul Florya’da yenilediği Flyinn Gurme marketi, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunun belirtti.

Florya'nın kendine has tarzıyla yaşam merkezi olma özelliğini koruyan, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kartallıoğlu, "Uzun zamandır faaliyet gösterdiğimiz Florya’daki marketimizi, bölgenin yapısı ve semt sakinlerinin beklentileri doğrultusunda 5 milyon TL yatırımla Gurme formatında yenileyerek müşterilerimizle buluşturduk. Toplam iki bin metrekare satış alanına sahip Flyinn Gurme marketimizde müşterilerimize adeta bir gurme gibi alışveriş yapabilecekleri çeşit ve kalitede ürün sağlıyoruz. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun ürünler bir yana alışılagelmişin dışındaki lezzetleri de Gurme marketlerimize getiriyoruz. Yükselen yıldızımız Gurme marketlerimizle müşterilerimiz için adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlıyoruz"





CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de Florya’da yaşayan müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını birçok farklı kriter bakımından analiz ederek böyle bir yatırıma karar verdiklerini belirterek, Gurme marketlerinin, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı öne çıktığını kaydetti.

Erçevik, "Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlıyoruz. CarrefourSA olarak müşterilerimize, damaklarında alıştıkları tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz." ifadelerini kullandı.



Marketteki ürün çeşitliliğine değinen Erçevik, şunları kaydetti:

"Flyinn Gurme marketimizde gerçekleştirdiğimiz değişimle artık onlarca çeşit balığın yanı sıra ustasının elinden taze suşiler, çiftliklerden veteriner hekim kontrollü yüzde 100 yerli besi olan güvenilir et ve şarküteri ürünleri, birbirinden farklı peynir çeşitleri, unlu mamuller, organik ürünler, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, geniş bir mahzen ve dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünler bulunuyor. Gıdanın yanı sıra bir mutfakta ya da sofrada ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçler, evi güzelleştiren tekstil ürünleri ve benzerlerini de müşterilerimle buluşturuyoruz. Teknolojik açıdan da yenilediğimiz marketimizde, Hızlı Kasa uygulamamızla müşterilerimize zamandan kazandırıyoruz."

