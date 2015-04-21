FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar Resti Çekti

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü’nün Giresun’dan taşınacağı yönünde yapılan açıklamalara sert bir üslupla cevap verdi.Yaptığı açıklamalarda ilk olarak CHP Giresun İl Başkanı Sinan Kitapçı’nın eleştirilerine cevap veren Bayraktar, Giresun’da kuruma en fazla zarar verenini belediye olduğunu ileri sürerek belediyenin de CHP’li olduğunu hatırlattı. Bayraktar “Kurumun menfaatleri konusunda kim olursa olsun ezip geçeriz. Bu kadar net söylüyorum. Ordu Yağ Sanayisi’nin satılma gerekçelerini kamuoyu çok iyi biliyor. O süreçte herkes FİSKOBİRLİK’in battığını düşünüyordu. Biz ise Ordu Yağ Sanayii’ni ve diğer gayri menkulleri satarak FİSKOBİRLİK’i kurtardık. O durumdan bugün yeni yatırım yapacak duruma gelmemiz çok önemli. CHP İl Başkanı bunları bilmeden açıklamalarda bulunuyor. FİSKOBİRLİK’i takip edecekmiş. Tabi ki takip etsin ki kendi yetki alanlarındaki gelişmelere müdahil olsun. Kendi belediye başkanına gidip ’FİSKOBİRLİK’in o kadar arazisi var neden buralara yatırımı engelleyen uygulamalar yapılıyor’ diye sorsun. CHP İl Başkanı FİSKOBİRLİK üzerinden AK PARTİ’ye yönelik eleştirilerde bulunarak ister istemez bizi de AK Parti savunucusu durumuna düşürüyor. Bilmeli ki Giresun’da FİSKOBİRLİK’in sıkıntılarının başlıca sebebi Belediyedir ve belediye de CHP’lidir” dedi.MHP İl Başkanı’nın eleştirilerine de sert bir üslupla cevap veren Bayraktar “MHP diyor ki ’Dünyanın en iyi entegre tesisi Giresun’dayken ve elindeki yağ sanayisini utanmadan satanlar utanmadan..’ diye devam ediyor. Bu açıklamaya en hafif tabirle edepsizlik yapma derim. Bu kurumu yönetme yetkisini kullanırken elbette kamuoyunu dikkate alırız. Ancak öyle ne il başkanını takarız ne de başka bir şeyi kazırız” diye konuştu.FİSKOBİRLİK’in artık yatırım yapacak duruma geldiğini ve kurumu dünya markası yapmak adına büyüyeceklerini belirten Bayraktar, Giresun’da yer bulamaması halinde yatırımını yer bulduğu başka bölgelere kaydıracağını da söyledi. Bayraktar “Giresun’daki yeni yapılmakta olan ikinci organize sanayi alanında yeni tesisler için 50 dönüm arazi istedik. Ancak bizi 30 dönüme ikna ettiler. Fakat henüz bize tahsis edilmiş bir alan yok. Bir yılı aşkın süredir yatırımlarımızı bekletiyoruz. FİSKOBİRLİK’i büyütmek dünya markası yapmak adına çalışıyoruz. Tabi ki Giresun’da yer bulamazsak genel müdürlük burada kalacak fakat yatırımlarımızı yer bulduğumuz bölgelere götüreceğiz. Bunu açıkça ifade ediyorum. Fakat Genel Müdürlüğü götürme gibi bir durum söz konusu değildir” şeklinde konuştu.