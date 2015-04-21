Fırıncılar Ev Kadınlarından Şikayetçi Oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısında fırıncı grubu, evde pasta üretimi yapıp internetten satış yapan kadınlardan şikayetçi oldu. Başkan Çetin, fırıncıların eskiden zincir marketler, ruhsatsız fırınlar ve büfelerden şikayetçi olduğunu hatırlatarak "Şimdi başlarına bir de ev hanımları çıktı. İnternet üzerinden veya kayıt dışı pasta satışları başlamış durumda. Biz kadın girişimcilerimizi destekliyoruz elbette, ama haksız rekabet olmamalı. Kayıt dışılık yerine devlet desteği alınmalıdır” dedi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) nisan ayı olağan meclis toplantısı ATSO Meclis Başkanı İzzet Bayar ve ATSO Başkanı Davut Çetin’in başkanlığında üyelerin katılımıyla ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.“TURİZM BAKANLIĞI GİBİ ÇALIŞTIK”Başkan Çetin, nisan ayı faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmada, Cam Piramit’te düzenlenen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri Antalya Fotoğraf Günleri organizasyonunu değerlendirdi. Başkan Çetin, ünlü basın fotoğrafçılarının bir araya geldiği etkinlikte turizme çok katkısı olduğunu belirterek “Bu organizasyonla Turizm Bakanlığı gibi çalıştık. Dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü basın fotoğrafçıları Antalya’da buluştu. Yalnızca Cam Piramit’te 11 binden fazla kişi sergileri gezdi. Fotoğraf yarışmamıza 8 binden fazla fotoğraf katıldı” dedi.TURİZMCİLERE KIŞ AYLARINDA SGK PRİM DESTEĞİ YOLDABaşbakan Ahmet Davutoğlu ile turizm konusuna ilişkin bir görüşme yaptığını ve kış aylarında turizm çalışanlarına SGK prim desteği verilmesi için destek istediğini belirten Başkan Çetin, “Sayın başbakan, ’biz o desteği verdik’ diye müdahale etti. Ben de verilmediğini söyledim. Son istihdam paketini hatırlattılar, ben de, ’istihdam paketinde bu konunun yer almadığını’ açıkladım. Ali Babacan araya girip benim haklı olduğumu söyleyince, Başbakan, ’Bunu not alalım ve hemen gereğini yapalım’ dedi ve daha sonra da turizm sektörünün talebi karşılanacak diye açıklama yaptı” diye konuştu.“KALE KAPISI DÜNYA KENTİNE YAKIŞMIYOR”Kent kültürüne ilişkin görüşlerini de paylaşan ATSO Başkanı Çetin, kent kültürünün sadece bir yatırım meselesi olmadığını söyledi. Kent estetiği konusunda bir takım sorunların olduğunu aktaran Çetin, şöyle konuştu: “Trafik disiplini, park disiplini, yayaya saygı, temizlik, plaj kültürü, ticaret kültürü. Bunlar yatırımla, parayla olmaz. Kale kapısı gibi bir kent merkezi, dönerciler çarşısı ve çevresi bir dünya kentine yakışan havada değil. Bu para konusu değil. Sosyal bilinçlenmeyle, örnek olmakla olur.”“PİYASADA DURGUNLUK YAŞIYORUZ”Piyasaların genel durumunu da değerlendiren Başkan Çetin, piyasalara genel bir durgunluğun hakim olduğunu söyledi. Yılbaşından bu yana en çok değer kaybı yaşayan para birimlerinin TL ve Brezilya Real’i olduğunu belirten Çetin, sözlerine şöyle devam etti:“Şu an piyasada durgunluk yaşıyoruz ve bu durum hepimizi etkiliyor. Yılbaşından bu yana en çok değer kaybı yaşayan para birimleri TL ve Brezilya reali oldu. Mart ayında KDV tahsilatı geçen yıla göre yüzde 2,5 düştü. Bu da tüketimin iyice kısıldığını gösteriyor. Şubat ayından bu yana konut ve otomobil satışlarında artış görüyoruz. Otomobilde Mart ayında yerli oto yüzde 90, ithal oto yüzde 55 artmış. Konutta ipotekli veya kredili satış Şubat’ta yüzde 53 artmış. Beyaz eşya satışlarında özellikle Mart ayında geçen yıla göre artış var. Buzdolabında artış yüzde 9, çamaşır makinesinde yüzde 24, fırın ve bulaşık makinesi bunların arasındaki oranlarda. Yani krediye bağlı, taksitle yapılan satışlar artıyor. Ancak KDV tahsilatına bakarsa diğer alanlarda ise hâla durgunluk devam ediyor.”“ANTALYA’DA TURİZMDE GERİLEME VAR”Antalya’nın turizm gelirlerinde gerileme olduğunu belirten Çetin, bir takım sorunlar yaşadıklarını da ifade etti. Son 3 aylık döneme göre geçen yıla oranla kayıp oranının -4 oranında olduğunu ifade eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Antalya’da genel makroekonomik durgunluk dışında turizmde gerileme nedeniyle sorun yaşıyoruz. Turizmde 3.5 aylık dönem olarak aldığımızda geçen yıla göre kayıp -4, ama Nisan ayı rakamlarına baktığımızda günlük olarak -7, -9 gibi sayılar da görüyoruz. Üç aylık dönemde şirket kuruluşlarında, yatırım belgesi hacminde yüzde 40’a yakın düşüş görüyoruz. İhracatımızda da yüzde 7’ye yakın oranda düşüş var.”FIRINCILAR, KADINLARDAN ŞİKAYETÇİÇetin, konuşmasında kendisine gelen şikayetlere de yer verdi. Özellikle fırıncılar grubunun şikayetine çok şaşırdığını ifade eden Başkan Çetin, fırıncıların evde pasta üretimi yapıp internet üzerinden satışını yapan ev hanımlarından şikayetçi olduğunu kaydetti. Fırıncı grubunun bu güne kadar marketlerden şikayetçi olduğunu belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Fırıncılar, bugüne kadar zincir marketler, ruhsatsız fırınlar ve büfelerden şikayet ederdi. Şimdi başlarına bir de ev hanımları çıktı. İnternet üzerinden kayıt dışı pasta satışları da başlamış durumda. Biz kadın girişimcilerimizi destekliyoruz elbette, ama haksız rekabet de olmamalı. Kayıt dışılık yerine devlet desteği alınmalıdır.”Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.