FETÖ'nün paravan şirketle tahkim çabası

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına el konulmasının ardından Türkiye'yi uluslararası mahkemelere taşıyan Belçikalı şirketin sahiplerinin FETÖ'cü dernek üyesi oldukları belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Belçika merkezli Cascade Investments NV, 28 Şubat tarihinde Washington'da bulunan ve Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) Türkiye aleyhine hukuki süreç başlattı.

Şirketin ICSID'ye verdiği dosyada, uzlaşmazlık konusu medya hizmetleri olarak nitelendirildi ve tahkim kurallarının uygulaması talep edildi.

Davacı taraf olan Belçika firmasını Londra merkezli uluslararası hukuk firması Hogan Lovells International'ın temsil ettiği dosyada, değerlendirme sürecine başlandı.

Belçika firması olarak görünen Cascade Investments'ın tahkim aracılığıyla Türkiye'den 80 milyon avro talep ettiği iddia edildi.





- Cascade Investments NV





AA muhabirinin Belçika Maliye Bakanlığı ve şirket kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Cascade Investments NV. 14 Ağustos 2006'da Brüksel'de anonim şirket olarak kuruldu. Kuruluş sermayesi 400 bin avro olarak gösterilen şirketin kuruluşundaki yönetim kadrosunda Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan gibi FETÖ dernekleri üyesi isimler yer aldı.

Bu kişilerin tamamı, uzun yıllar FETÖ örgütüne finansman sağlanmasında önemli bir işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) faaliyetlerinde etkin rol oynadı.

Kuruluşunda toplam 400 hissesi bulunan Cascade Investments'ın ortaklarından Aktan ve Tanrıkulu'nun 100'er, Şahin ve Sezer'in 60'ar, Kapaklıkaya ve Ünal'ın 40'ar adet hissesi bulunuyordu.

2014 yılına kadar üzerine kayıtlı önemli bir mal varlığı olmayan şirket, FETÖ'nün Türkiye'deki medya yapılanmasına yönelik operasyonların derinleştiği 2015 yılında harekete geçti.

Şirket, 9 Aralık 2015 tarihinde 600 yeni hisse çıkarttı. Söz konusu yeni hisseler Avustralya'dan Belçika'ya gelen ve Wikileaks kaynaklarında Zaman Gazetesi bağlantısının olduğu gözüken Orhan Azizoğlu'nun adına kayıt edildi. Böylelikle Azizoğlu, şirketin yüzde 60'lık kısmına sahip oldu.

Aynı yıl içerisinde Cascade Investments'a 3 milyon lira karşılığında Cihan Medya Dağıtım'ın (CMD) milyarlık mal varlığı aktarıldı. Şirket, 3 milyon lira karşılığında CMD'nin yüzde 89,8'lik paya sahip 2 milyon 694 bin hissesini elde etti. 2016 yılında şirket CMD'deki hisselerini sayısal olarak 2 milyon 994 bine çıkartarak payını da yüzde 99,8'e ulaştırdı.

Son dönemdeki kayıtlarda Cascade Investments'ın şirket merkezi Anvers olarak görünüyor. Şirket yöneticisi Mesut Mutlu'nun ikamet adresinin Almanya'nın Köln şehri olması dikkati çekiyor.





- Belçika'da vergi vermiyor





FETÖ'cülerin "paravan şirketi" Cascade Investments, kuruluşundan bu yana Belçika'da vergi vermiyor. Belçika Maliye kaynaklarına göre şirket, her yıl zarar göstererek ülkede vergi vermemeyi başarıyor.

Vergi kayıtlarında, firmanın 2008 yılında 136 bin avro, 2009'da 138 bin avro, 2010'da 7 bin avro, 2011'de 22 bin avro 2012'de 30 bin avro 2013'de 51 bin avro, 2014'de 67 bin avro, 2015'de 45 bin avro 2016'da ise 79 bin avro zarar beyan ettiği ortaya çıkıyor.

Her yıl zarar ettiğini açıklayan firma Belçika'da vergi ödemekten kaçıyor.





- Şirketin iddiası





Belçika'da bulunan söz konusu şirket, FETÖ'den dolayı TMSF'ye devredilen CMD'nin Zaman Gazetesi binasının da içinde olduğu mal varlıklarının kendisinin olduğunu iddia ediyor.

CMD'nin gayrimenkulleri arasında farklı şehirlerde arsa, bina ve matbaalar bulunuyor.





- Kayyum süreci





Zaman Gazetesi ve CMD'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Mart 2016'da el konulmuştu.

Zaman Gazetesi'ni de bünyesinde barındıran ve kapatılan Feza Gazetecilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Afşar, kayyum öncesinde kurumun varlıklarını Belçikalı firmaya kaçırmıştı.

Belçika firması bu mal varlıklarının karşılığında önemli bir bedel ödememişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve 22 Aralık 2016'da mal varlıklarına el konulan Afşar, terör örgütüne üyelikten aranıyor.





- ICSID





ICSID, taraf olan ülkeler ve diğer ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda uzlaştırma veya tahkim makamı olarak rol üstleniyor.

ICSID, yatırımcıların yaşadıkları sorunları objektif ve hızlı bir şekilde çözme işlevi yükleniyor. Bir davada ICSID'nin hakemlik yetkisine başvurulduktan sonra, tek taraflı olarak bu yöndeki karar geri çekilemiyor. ICSID'ye taraf olan bütün ülkelerin, hakemlik kararlarının sonuçlarını kabul etmesi ve uygulaması gerekiyor.





-"Gayrimenkulleri çekle bu içi boş şirkete satmışlar"





FETÖ'nün Feza Gazetecilik ve CMD gibi medya yapılanmasına atanan kayyum heyetinde yer alan üst düzey yetkili, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Belçika'da kurulan Cascade Investments şirketinin "FETÖ'cülere ait" olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu alçaklar şöyle bir operasyon yapmışlar darbeden önce, Feza Gazeteciliğin içindeki gayrimenkulleri çekle bu içi boş şirkete satmışlar. Sonra Cihan Medya, çekle aldığı gayrimenkulleri Feza Gazeteciliğe kiraya vermiş aylık 800 bin lira kirayla. Normalde o parayla aldığın şeyi geri öder hatta cebinde para da kalır." dedi.

Yetkili, Belçika'daki şirketin Türkiye'ye hiç para göndermediğine dikkati çekerek, "Resmi olarak gayrimenkulleri CMD'ye geçirmişler. CMD, Türkiye'de yerleşik bir şirket ama sahipleri Belçika'daki o uyduruk şirket. Cihan Medya aslında içi boş olan bir şirket çünkü Feza Gazetecilik'ten aldığı hiç bir gayrimenkulün bedelini ödememiş. Ödemediği için de ben buranın sahibiyim bana verin diyemez." diye konuştu.

Feza Gazeteciliğin defterdarlığa geçtiğini, Cihan'ın şu anda TMSF yönetiminde olduğunu anımsatan yetkili, Zaman Gazetesi'nin bulundu yerin eğitim kurumu olarak tahsis edilmiş bir alan olduğunu ancak FETÖ'cülerin bunu amacı dışında kullandığını, Maliye'nin durumla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yetkili, Cihan Medya'nın bir tabela şirketi olduğunu belirterek, "Feza, vadeli bir biçimde çek karşılığında satmış, parasını almamış, kendi malında kiracı olmuş ve bu kirayı Cihan Medya Dağıtıma ödemiş. Feza'nın kasasını boşaltmışlar." ifadesini kullandı.





- "Aslında bir mal kaçırma operasyonu"





Söz konusu gayrimenkullerin arasında Esenyurt'ta 70 dönüm arsa, Zaman Gazetecilik binası ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde matbaa ve tesisler bulunan binalar olduğunu, bunların hepsini Cihan Medya Dağıtıma devredildiğini anlatan yetkili, "Aslında bir mal kaçırma operasyonu. Belçika'daki şirket bu günler için hazırlanmış, böyle bir tuzak için hazırlanmış bir şirket. 3 milyon liralık şirketle nasıl 1 milyar liralık satın alma yaptılar?" değerlendirmesinde bulundu.