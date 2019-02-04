ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, düzenleyecekleri "Tedarikçi Günleri"nde, uluslararası rekabet gücüne sahip ve Türkiye'nin kalkınmasında önemli roller üstlenen büyük sanayilerle Eskişehir'e faaliyet gösteren, rekabetçi fiyat ve kaliteli ürün sunabilme kapasitesine sahip üyeleri bir araya getireceklerini duyurdu.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Tedarikçi Günleri" etkinliği düzenleyeceklerini aktardı.

Türk sanayisinin en büyük firmalarının satın alma ve satış profesyonellerinin sanayi odası üyeleriyle iş bağlantıları kurmak için kente geleceği bu etkinliklerden ilkinin bu ay yapılacağını duyuran Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en büyük sanayi firmalarını şehrimiz sanayicileri ile bir araya getireceğiz. Üyelerimizle tanışmaları, üretimlerinde üyelerimizin ürünlerini kullanmaları için ortam oluşturacağız. Bu sayede kurulacak iş bağlantıları yeni fırsatlar sağlarken, şehrimizin üretim gücüne de güç katacak. Odamız, bu etkinlikle uluslararası rekabet gücüne sahip ve ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenen büyük sanayilerle Eskişehir'de faaliyet gösteren, rekabetçi fiyat ve kaliteli ürün sunabilme kapasitesine sahip üyelerimizi bir araya getirecek. Bu buluşma aynı zamanda bu firmalara Eskişehir'in üretim kabiliyetlerini yakından tanıma fırsatı da sunacak. İlk etkinlik şubat ayının üçüncü haftası yapılacak ve üyelerimizi buraya davet edeceğiz."

- "Amacımız yeni iş fırsatları yaratmak"

Kesikbaş, ESO’nun farklı sektörlerde üretim gerçekleştiren üyeleri olduğunu belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, makine imalat, yapı malzemeleri, seramik ve toprak ürünleri, madencilik, gıda, hazır giyim ile mobilya başta gelen sektörlerimiz arasında. Diğer yandan özellikle metal ve plastik işleme, döküm, metal ve plastik enjeksiyon ve özel parça imalatı konularında üyelerimiz önemli deneyim ve kapasiteye sahip. 'Tedarikçi Günleri' ile amacımız küresel markalarla üyelerimizi bir araya getirerek yeni iş fırsatları yaratmak, şehrimize aş ve iş getirme noktasında bir adım daha atmak."