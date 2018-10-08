Esnaf ve KOBİ'leri Vodafone koruyacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, Kent Alarm iş birliğiyle iş yerlerinin güvenliğini sağlamak isteyen esnaf ve KOBİ'ler için hayata geçirdiği iki paketi içeren kampanyası kapsamında iş yerleri, 7/24 merkezi alarm izleme hizmeti sayesinde izlenebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve KOBİ'ler için hayata geçirilen kampanya çerçevesinde "Vodafone Güvenli İşyeri" ve "Vodafone Güvenli İşyeri Pro" adıyla iki paket hayata geçirildi.

Yeni ürünlerle, nesnelerin interneti teknolojisiyle iş yerleri, 7/24 merkezi alarm izleme hizmeti sayesinde izlenebilirken, bu sayede güvenlik ihlali girişimine hızlı müdahale olanağı sağlanması amaçlanıyor. Kampanya dahilindeki her iki pakette de kurulum ve aktivasyon ücretsiz sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüzde esnafın en temel ihtiyaçlarından birinin güvenlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de iş yerleri için güvenliği sorun olmaktan çıkarmak üzere Vodafone güvencesi ile harekete geçtik. İş yerlerinin genel yapısına ve ihtiyaçlarına özel olarak, zengin içerik ve uygun fiyatla oluşturduğumuz paketlerimizle esnafımızın güvenlik ihtiyacına yanıt verebiliyoruz. En son teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz paketlerle raporlama, mobil uygulama ile dijital çözümler ve kablosuz panel sistemi gibi pek çok özelliği avantajlı fiyatlarla sunuyoruz.

Nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz bu yeni paketler ile iş yerleri, merkezi alarm izleme sistemi sayesinde 7/24 izleniyor ve herhangi bir güvenlik ihlali girişimi sırasında anında kolluk kuvvetlerine haber verilerek hızlı müdahale imkanı veriyor. Dijital iş ortakları olarak, esnafımızın gündelik hayatta karşılaştığı sorunları aşabilmesi için yanlarında olmaya, yeni nesil teknolojilerimizle ihtiyaçlarına özel, akıllı ve hesaplı çözümler geliştirerek onları dijitalleştirmeye hızla devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, 7/24 alarm izleme hizmeti verilen her iki pakette de nesnelerin interneti teknolojisi ile giriş-çıkış kontrolü sağlanabiliyor, SMS ve e-mail yoluyla raporlama imkanı sunuluyor. Vodafone M2M faturalı hat sahiplerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında, Güvenli İşyeri Pro Paketi'nde, alarm izleme telefonla aktif veya deaktif hale getirilebilirken, uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabiliyor.



