'Engelli dostu mekanlar' internette listeleniyor

ANKARA (AA) - Engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen PinGOin isimli girişim, internet sitesinde restoran, kafe, AVM, park gibi mekanları erişilebilirlik kriterlerine göre listelerken, sosyal mekanlara sunduğu mimari ve davranışsal iyileştirme hizmetleriyle özgür, bağımsız ve güvenli erişimi şehirlerde mümkün kılmayı hedefliyor.

Türkiye’de yaklaşık 8,5 milyon engelli birey bulunduğu tahmin edilmesine rağmen, sosyal hayata katılan engelli sayısının bu rakamla örtüşmediği görülüyor. Mekanlarda engelli tuvaleti veya rampasının bulunmaması gibi mimari eksiklikler, söz konusu bireylerin sosyal hayata katılmasına engel oluyor.

Engelli bireyler dışarı çıktıklarında ne gibi fiziki sorunlarla karşılaşacaklarını bilmediklerinden bir mekana giderken risk almaları gerekiyor. Bu kişilerin gittikleri yerlerde "engelleyici" bir durumla karşılaşma olasılığı yüksek olduğundan dışarıya çıkma istekleri köreliyor.

Gidecekleri yerlerin fiziki koşullarından önceden haberdar olmanın, engelli bireylerin dışarı çıkma, sosyal hayata katılma istek ve imkanını artıracağı belirtiliyor. Bu düşünceyle yola çıkan Bilkent Üniversitesi psikoloji, iç mimarlık ve işletme bölümlerinden mezun 4 kişinin kurduğu web sitesinde, restoran, kafe, AVM, park gibi sosyal mekanlar erişilebilirlik kriterlerine göre listeleniyor.

PinGOin isimli sosyal girişim, mekanların erişilebilirlik bilgilerini işletmeciler ve gönüllülerden elde ediyor. Her bir engelli grubu için gereksinim duyulan çeşitli özelliklerin olup olmamasına göre mekanların erişilebilirlik yüzdeleri hesaplanarak www.pingoinapp.com adresinden paylaşılıyor.

Kullanıcılara kriterlerine göre gidebilecekleri mekanları sıralayan PinGOin, buralarda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgi veriyor. Böylelikle kullanıcıların olumsuz bir deneyimle karşılaşma ihtimali azaltılıyor.Ortak farkındalık oluşturulması hedefleniyor

İşletmeler, gönüllüler ve engelliler dahil herkeste ortak bir sosyal farkındalık uyandırmayı amaçlayan girişim ayrıca, sosyal mekanlara mimari ve davranışsal iyileştirme hizmetleri de sunarak özgür, bağımsız ve güvenli erişimi şehirlerde mümkün kılmayı hedefliyor.

PinGOin engelli bireyler için erişilebilir mekanların sayısının artmasına ve engelli bireylerin sosyal alanlara daha çok çıkmasına katkı sağlarken, işletmelerin de müşteri portföylerini geliştirmelerine ve sosyal duyarlılığı yüksek tüketicilere hitap etmelerine imkan tanıyor.

Sadece engelli bireylere yönelik değil, bebek, çocuk ve hayvan sahipleri için de mekanların özelliklerini listeleyen PinGOin ile bu kişiler için de dışarıda yaşanan mekansal zorlukların minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

Girişime 2 ödül

Bilkent Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nde geliştirilmeye devam edilen projenin, Ankara Kalkınma Ajansının “Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı” yarışmasında birinciliği bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığının birlikte hazırladığı Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda inovasyon ödülüne layık görülen projenin ekibinde Melike Yüksel, Büşra Altıntepe, Zeynep Gül Akın, Mustafa Yazar yer alıyor.