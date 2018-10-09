Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Asgari yüzde 10 olarak belirlenen oranın da üzerine çıkarak elimizden gelen her türlü özveriyi gösterip katılım bedelimizde yüzde 20’lik bir indirim sağlayarak biz de hükümetimizin yaptığı 3 aylık çağrıya destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kolo, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tamamen faizsiz ev ve otomobil alma sistemiyle; insanların zorlanmadan, kendi belirledikleri ödeme miktarıyla ev ve otomobil sahibi olmalarını sağladıklarını, bundan sonra da bu hizmete devam edeceklerini belirtti.

Kolo, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken aynı zamanda emlak ve gayrimenkul sektörüne olan desteğimizi de devam ettireceğiz. Sektörün en sıkışık dönemlerinde dahi yaptığımız faizsiz ev edindirme sistemi ile satışlara hep katkı sağladık. Son olarak hükümetimizin yaptığı çağrıya kayıtsız kalamazdık. Asgari yüzde 10 olarak belirlenen oranın da üzerine çıkarak elimizden gelen her türlü özveriyi gösterip katılım bedelimizde yüzde 20’lik bir indirim sağlayarak biz de hükümetimizin yaptığı 3 aylık çağrıya destekte bulunduk."





- Migros'tan da destek





Migros da yaptığı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yer alacağını duyurdu.



