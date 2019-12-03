Enflasyon rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.



TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,08 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 yükseliş gösterdi.



Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş yaşanırken, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış gerçekleşti.



Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 3,48 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 1,48 ile gıda ürünleri, yüzde 1,31 ile içeceklerde görüldü. Buna karşılık söz konusu dönemde yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 1,8 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.Ana sanayi gruplarında kasımda aylık en fazla düşüş yüzde 0,6 ile ara malında gerçekleşti.En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gösterdi.



Ana harcama grupları itibarıyla kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.



Kasımda ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,35 ile eğitim, yüzde 14,03 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,85 ile sağlık ve yüzde 13,07 lokanta ve oteller izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296'sının ortalama fiyatlarında artış, 89'unun ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En düşük artış Ankara'da kaydedildi

Kasımda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,56 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,77 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 18,72 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 12,03 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 11,95 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,88 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.