Enerji ve madencilikte geçen yıl bin 229 şirket kuruldu

ANKARA (AA) - Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak bin 229'a yükseldi. Gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 38,3 azalışla 169 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, geçen yıl kurulan şirketlerin 592'si elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 637'si madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterdi. 2017'de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında 603 şirket, madencilik ve taş ocakçılığı alanında ise 487 şirket kurulmuştu.



Geçen yıl kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 98, madencilik ve taş ocakçılığında 71 oldu. 2017'de kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 205, madencilik ve taş ocakçılığında 69 olmuştu.



Böylece, söz konusu sektörlerde faaliyet göstermek üzere kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak bin 229'a çıktı. Gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 38,3 azalışla 169'a düştü.

- Kapanan şirketler



Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında kapanan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 674'e yükseldi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 79,6 artışla 97'yi buldu.

Geçen yıl kapanan şirketlerin 618'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 56'sı madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerden oluştu. 2017'de kapanan şirket sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında 537, madencilik ve taş ocakçılığı alanında 76 olmuştu.

2018'de kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 65, madencilik ve taş ocakçılığında 32 oldu. 2017'de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 30, madencilik ve taş ocakçılığında 24 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmıştı.