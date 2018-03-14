"Egea Seni Piste Çağırıyor" Düzce'ye geliyor

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin ilk ayağı,17 Mart'ta Düzce'de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiat’ın geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da devam edecek.

Etkinliğin ilk ayağı, 17 Mart'ta Düzce Ankara Otobanı Afad Kavşağı’nda gerçekleştirilecek. Hafta boyunca Düzce Simge Otomotiv'e gelerek, Egea'yla test sürüşü yapan katılımcıların kıyasıya mücadele edeceği aktivitede, katılımcılar güvenli otomobil kullanımına dair alacakları eğitimin ardından, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkacak. İlk ayağı Düzce’de gerçekleştirilecek etkinlik, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde de organize edilecek.





- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan





Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

