Dünya Enerji Konseyi Konuşmaları Toplantısı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Başkanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarının başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz unsurların, politik hedeflerde devamlılık ve öngörülebilirlik olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde Milli Enerji ve Maden Politikası olarak çizdiğimiz vizyonun yeni dönemde de bu anlamda kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirtmek isterim." dedi.

Bayraktar, BP ve DEK Türkiye iş birliğiyle Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen DEK Konuşmaları Toplantısı'nda, Türkiye'de enerji piyasalarının 16 yıl önce serbestleşmeye başladığını ve bu reform sürecinin başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.

Enerji sektöründe geçmişte yapılan düzenlemelerin küresel kaynaklı sorunların üstesinden gelinmesinde önemli rol oynayacağını dile getiren Bayraktar, "İçinde bulunduğumuz süreç, sektörümüzün dayanıklılığını ve kurgulanan temel değerlerin ne kadar sağlam olduğunu gösterecektir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, enerji piyasaları için bazı temel yaklaşımların zorunlu olduğuna işaret ederek, "Bunlar enerji sektörünün doğası gereği orta ve uzun vadeli planlamayla birlikte bütüncül ve kapsamlı bir yaklaşım. Özel sektör paydaşlarımız için planlama ve bütüncül yaklaşım öne çıkarken, piyasanın ihtiyacı olan değişimlere gerekli esnekliğin de kamu tarafından sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Enerji yönetiminde devamlılığın önemini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemde Milli Enerji ve Maden Politikası olarak çizdiğimiz vizyonun yeni dönemde de bu anlamda kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirtmek isterim. Bu politikanın öngördüğü arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalara yönelik politikaları birbiriyle uyumlu ve gelişen piyasa koşullarına uyacak şekilde önceliklendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

- "Lisans iptalini yıl sonuna kadar erteledik"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da akaryakıt piyasasında piyasa faaliyetlerini bozucu davranışlarda bulunan şirketlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Petrol piyasasının yüzde 48'inin yabancı yatırımcıların elinde olduğuna işaret eden Yılmaz, "Biz bu oranın daha da yükselmesini istiyoruz. Aynı şekilde yerli petrol şirketlerimizin de elbette artmasını istiyoruz ama bunu yaparken de kurallara kesinlikle riayet edilmesi gerekiyor." dedi.

Yılmaz, geçen hafta bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin lisanslarını iptal ettiklerini belirterek, "60 bin ton petrol ticareti taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlerin lisanslarını yıl sonundan geçerli olmak üzere iptal etmiştik. Lisanslarını iptal ettiğimiz şirketlerin mağdur olmaması için yıllık bazda yapmış oldukları kontratları da düşünerek bu iptal kararını yıl sonuna kadar erteledik. Çünkü biz piyasayı yok etme niyetinde değiliz, sağlıklı bir şekilde kurallara uyarak kendisini geliştirebilmesi niyetindeyiz. Bu şirketlerin kendilerine çeki düzen vermeleri, kendilerini konsolide etmeleri lazım." diye konuştu.

Vergi avantajından faydalanarak, kamu maliyesinin zararına hareket ederek ekonomik olarak ayakta durmanın dağıtım faaliyeti olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Bunu söylerken büyük şirketlere de sözüm var. Bazen içinde bulunduğumuz negatif şartları fırsat bilerek, fiyatla ilgili birtakım negatif davranışlarda bulundukları takdirde bizim takibimiz her an devam etmektedir ve buna kesinlikle izin vermeyiz."