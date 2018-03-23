Döviz büroları faaliyet izni için e-Devlet'ten başvuru yapacak

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca, faaliyet izni bulunan yetkili müesseselerin (döviz büroları) A grubu ya da B grubu yetkili müessese olarak faaliyet gösterebilmeleri için 1 Ocak 2019 tarihine kadar e-Devlet portalında oluşturulan "Yetkili Müessese Bilgi Sistemi" üzerinden faaliyet izni başvurusunda bulunması gerektiği bildirildi.

Hazine'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Müsteşarlıkça e-Devlet üzerinden yeni yetkili müessese kuruluş ve faaliyet izni ile mevcut yetkili müesseselerin başvuruları için “Yetkili Müessese Bilgi Sistemi” adı altında özel bilgi sistemi kurulduğu belirtilerek "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ" kapsamında yapılacak bildirim ve izin başvurularının anılan sistem üzerinden yapılmasının gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda, anılan bilgi sistemine ilişkin 19 Mart 2018 tarihli "Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge"nin Müsteşarlığın "Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Mevzuatı" alanından ilan edildiği duyuruldu.

Bu çerçevede, faaliyet izni bulunan yetkili müesseselerin A grubu ya da B grubu yetkili müessese olarak faaliyet göstermek için 1 Ocak 2019 tarihine kadar Yetkili Müessese Bilgi Sistemi üzerinden faaliyet izni başvurusunda bulunması gerektiği ifade edildi. Bahsi geçen genelge tarihinden itibaren yetkili müesseselere ilişkin diğer yeni izin ve bildirimlere ilişkin başvuruların bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği de kaydedildi.