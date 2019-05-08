Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı etüt ve detay mühendislik işi ihalesi

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 2 milyon 538 bin 183 lira olan "Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi" ihalesine en düşük teklifi 1 milyon 470 bin lirayla Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri AŞ verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik işi ihalesinde istekli 7 firmanın teknik ve mali teklif zarfları incelendi.

Yapılan incemeler sonunda TÜM Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ, teşekkür mektubu sundu. Tekfen Mühendislik AŞ'nin teklif mektubu ise uygun bulunmadı.

İhalede daha sonra, isteklilerce son fiyat teklifleri sunuldu.

Söz konusu teklifler, Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik AŞ, Sebat Proje Müh. Müş. Tic. AŞ ve Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri AŞ tarafından yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 538 bin 183 lira olan ihalede en düşük teklifi 1 milyon 470 bin lira ile Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri AŞ verdi.



İhaleye katılan diğer firmaların teklifleri ise şöyle oldu:

- Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik AŞ: 1 milyon 750 bin lira

- Sebat Proje Müh. Müş. Tic. AŞ: 2 milyon 90 bin lira