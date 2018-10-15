Dolar/TL son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Son 6 iş gününü düşüşle tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından günün ikinci yarısında analistlerin destek olarak takip ettiği 5,80'in altına geriledi.

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 14.10 itibarıyla 5,79 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 azalışla 6,7175'ten, sterlin/TL de yüzde 0,88 değer kaybıyla 7,6310'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1595, dolar endeksi ise yüzde 0,26 azalışla 94,97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili olarak yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini söyledi. Trump, haftasonu yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Türk lirasının, yüzde 1,5 ile dolar karşısında en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurgulayan analistler, TL'yi yüzde 0,74 ile Rus rublesi ve yüzde 0,58 ile Güney Afrika randının takip ettiğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

Muhabir: Murat Birinci



