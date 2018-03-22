Doğan Holding medya şirketlerinin satışı için görüşmelere başladı

İSTANBUL (AA) - Doğan Şirketler Grubu Holding, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının satışı için Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirket, medya sektöründe faaliyet göstere doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının sermayesinde sahip olduğu payların tamamının satışı ve devri konusunda Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başladı.

Açıklamada, satış görüşmelerinin 890 milyon dolar "hisse değeri" üzerinden yapıldığı ve konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik AŞ (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı AŞ, Doğan TV Holding AŞ, DTV Haber ve Görsel Yayıncılık AŞ ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık AŞ ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ve Mozaik İletişim Hizmetleri AŞ ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1 milyar 100 milyon dolar 'işletme değeri'nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar 'hisse değeri' üzerinden, Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."









