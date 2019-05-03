Divan İstanbul Otelleri'nden Anneler Günü’nde özel indirim

İSTANBUL (AA) - Divan İstanbul Otelleri, iftar menülerini Anneler Günü’ne özel indirimlerle servis ediyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan İstanbul’un içinde yer alan Divan Pub’da iftar sofraları fasıl ile neşeleniyor. Açık büfe olarak servis edilen iftar menüsü Anneler Günü’ne özel olarak kişi başı 189 TL üzerinden yüzde 15 indirimle sunuluyor. Ayrıca, 6 Mayıs-1 Haziran'da minimum 3 gecelik suite oda konaklamalarında, havalimanına gidiş-dönüş transfer hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor.



Divan İstanbul City’de her damak tadına uygun iftar menüleri Divan şefleri tarafından özenle hazırlandı. İftar tabağının yanı sıra çorba, ara sıcak, zeytinyağlı, ana yemek ve tatlıdan oluşan dört farklı menü hazırlayan Divan İstanbul City’de set menüler, 99 TL’den başlıyor. Divan Pub’da servis edilen iftar menüsü Anneler Günü’ne özel olarak yüzde 15 indirimle servis ediliyor.



Divan Suites İstanbul G-Plus, ramazan ayı boyunca açık büfe lezzetleri misafirleriyle buluşturuyor. Divan şefleri tarafından hazırlanan enfes tatlar Anneler Günü’ne özel kişi başı 99 TL üzerinden yüzde 30 indirimli olarak servis ediliyor.



Anadolu yakasının gözde oteli Divan İstanbul Asia'da iftar menüleri açık büfe olarak servis ediliyor. Ramazan akşamlarında keyifli sofralar kuran Divan İstanbul Asia’da Anneler Günü’nde iftar menüsü kişi başı 119 TL üzerinden yüzde 15 indirimli olarak sunuluyor.

