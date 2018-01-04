Diplomatik gerilim ihracata yansımadı

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN/TUBA ŞAHİN - Türkiye ile Almanya arasında geçen yıl yaşanan gerginliğe rağmen, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yüzde 7,8 artarak 14,9 milyar dolar oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştı. Türkiye, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamını yakaladı.

Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı ülke ise yaşanan siyasi sorunlarla gündeme gelen Almanya oldu.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 14,9 milyar dolara ulaştı.

Almanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 5,9'luk payla İngiltere ve yüzde 5,3 ile İtalya izledi.

- İhracatta 2018'de de artış bekleniyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Jan Nöther, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam bir zemine oturduğunu söyledi.

Alman ve Türk şirketlerinin karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişkileri bulunduğunu belirten Nöther, şöyle konuştu:

"İhracattaki artış, Türk şirketlerinin global pazarın rekabet koşullarında yüksek kalitede ürün ve hizmetleri pazara sürebileceğinin önemli bir göstergesidir. Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen önemli ürün grupları otomobil, otomobil parçaları, elektrikli aletler, tekstil ve makine sanayisi ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır."

Nöther, Alman ekonomisinin çok olumlu bir gelişme gösterdiğine işaret ederek, Alman Odalar Birliğinin yaptığı bir araştırmaya göre, ülkenin 2017'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2 büyüdüğünü, 2018 için de yüzde 2,2'lik bir büyümenin öngördüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerden Almanya ve Türkiye arasındaki ticaretin de olumlu etkileneceğini ifade eden Nöther, "Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 2018 yılı için ithalat rakamlarının sabit kalacağını, Almanya'ya ihracatta ise belirgin bir artışın gerçekleşeceğini öngörmektedir." dedi.

TİM verilerine göre Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarında aylar itibariyle Almanya'ya yaptığı ihracatın tutar ve değişim oranları şöyle:

2016 2017 Değişim (%) Ocak 1.065.649,83 1.104.689,83 3,7 Şubat 1.140.823,55 1.100.574,60 -3,5 Mart 1.193.189,56 1.300.578,75 9 Nisan 1.159.664,68 1.092.091,70 -5,8 Mayıs 1.095.618,18 1.221.013,46 11,4 Haziran 1.215.399,98 1.265.158,21 4,1 Temmuz 941.176,49 1.201.163,13 27,6 Ağustos 1.177.792,76 1.300.564,83 10,4 Eylül 1.125.558,51 1.212.587,50 7,7 Ekim 1.279.220,06 1.424.883,71 11,4 Kasım 1.218.897,70 1.352.747,47 11 Aralık 1.167.377,33 1.279.334,04 9,6 Toplam 13.780.368,63 14.855.387,21 7,8















