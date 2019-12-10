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Dicle Elektrik'ten yaşlı abonelere evde hizmet
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından sorumluluk bölgesindeki illerde ve bazı ilçelerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri, ihtiyaç duyan abonelere evde hizmet vermeye devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya...
Ekonomi 10.12.2019, 11:37
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından sorumluluk bölgesindeki illerde ve bazı ilçelerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri, ihtiyaç duyan abonelere evde hizmet vermeye devam ediyor.
Demirtaş'ın, Dicle Elektrik'e başvurarak evde hizmet talebinde bulunması üzerine Müşteri Memnuniyeti Merkezi görevlileri, abonelik iptali ve güvence bedeli iadesi işlemlerini Demirtaş'ın evinde tamamladı.
Söz konusu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, bu hizmetin yaşlı ve hastalar için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.
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