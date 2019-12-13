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Dicle Elektrik'ten kış için trafo uyarısı
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), geçen ay aşırı tüketimden dolayı 56 trafonun yandığını bildirdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya...
Ekonomi 13.12.2019, 10:45
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), geçen ay aşırı tüketimden dolayı 56 trafonun yandığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlamasıyla çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar yanıyor.
Yaz aylarında tarımsal sulamanın yarattığı olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereğince 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.
Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı.
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