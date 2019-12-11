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Demir Export'tan Soma Devlet Hastanesine bağış
- Şirket, 5 adet yoğun bakım hasta monitörü temin ederek hastaların hizmetine sundu
Ekonomi 11.12.2019, 10:06
MANİSA (AA) - Koç Topluluğu madencilik şirketi Demir Export, Soma Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan yeni yoğun bakım ünitesine bağışta bulundu.
Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yaptığı açıklamada hastanede yapımı tamamlanan 5 yataklı ikinci seviye erişkin yoğun bakım ünitesinin valilik tarafından tescil edilmesinin ardından hastaların yatışına açıldığını ifade etti.
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